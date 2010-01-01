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Квартира в новостройке Studio | Peninsula Five | Select Group

Дубай, ОАЭ
от € 286,000
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Квартира в новостройке Studio | Peninsula Five | Select Group
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group.

Основные моменты;

  • Отличное расположение на набережной в Business Bay
  • 180 * беспрепятственный вид на воду
  • Премиум стиль жизни и удобства
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 517 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | Peninsula Five | Select Group

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Многоквартирный жилой дом Studio | Peninsula Five | Select Group
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра, известной как Верде Собхой

План оплаты;

  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1267 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Доступ к пляжу
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Супермаркет и торговый центр
  • Общественный зал
  • Беговые, беговые и велосипедные дорожки
  • Зона отдыха
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации
  • Район барбекю
  • Конференц-зал

Соседство поблизости;

  • Луга – 0,7 км
  • Дубай Марина – 1,3 км
  • Острова Джумейра – 1,3 км
  • Jumeirah Beach Residence – 1,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Апарт - отель Marina Diamond 4, DUBAI MARINA
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира на набережной
  • Размер - 1 001 кв. Футов
  • Количество спален - 2
  • Количество ванных комнат - 2 
  • 20 минут от центра города
  • 24 минуты от аэропорта
  • без мебели
  • Аренда до января
  • Доход от аренды ( P / A ): 22 000 долларов США

особенности

Высокий этаж 

Полнометражные французские окна с потрясающим видом на канал Марина

Крытая парковка

безопасность

Центральный A / C

Встроенные шкафы

Кухонные принадлежности

Балкон

Фитнес-центр

Общий бассейн


 

О районе

 

Стратегическое расположение и современные удобства Marina Diamond 4 делают его идеальной жилой башней. Дубай Марина всегда гудит от активности. Это блестящее место назначения является домом для впечатляющих жилых башен, в том числе самой высокой в мире высотной башни Cayan Tower ‘, которая легко конкурирует с некоторыми из самых эстетически приятных городских сооружений на набережной в мире.

 
Жилой комплекс Sobha Seahaven
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Апартаменты Sobha SeaHaven в гавани Дубая ( Dubai Marina ) - это современный комплекс с несколькими зданиями, включающий роскошные апартаменты Sobha Realty и архитектурный шедевр.

Расположенный в самом сердце Дубая, вы сможете полюбоваться великолепным видом на любимые достопримечательности города - знаменитую Пальму Джумейра, потрясающую гавань Дубая и горизонт Дубай Марина, выдающийся Айн Дубай и царственный Бурдж Аль Араб.

Sobha SeaHaven - это захватывающее направление на море, равноудаленное от двух международных аэропортов и в двух шагах от самых заветных достопримечательностей Дубая. На всех этажах – жители будут иметь доступ к видам на океан с трех сторон, с другой стороны, с видом на канал, включая четкие виды на всемирно известную Пальмовую Джумейру. С учетом пульсирующего морского пейзажа Дубая и Айн-Дубая, Sobha SeaHaven находится в своем классе.

В квартирах SeaHaven жизнь другая. Время движется не от часа к часу, а от настроения к моменту. Вы живете по потокам, планируете приливы и следуете за Солнцем.

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