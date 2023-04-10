  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке Azizi Riviera Reve

Квартира в новостройке Azizi Riviera Reve

Дубай, ОАЭ
от € 290,182
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке Azizi Riviera Reve
1 / 8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Срочно продам студию в Azizi Riviera Reve 3 на 18 этаже площадью  458 SQ.FT по цене ниже чем  у застройщика в связи с  личными обстоятельствами.

Описание объекта

  • Застройщик: Azizi Developments
  • Этажность: 26
  • Срок сдачи: 3 кв 2024

Riviera Reve – это новый проект роскошного жилого комплекса, состоящего из трех отдельных башен. Он будет располагаться в одном из престижных районов Дубая – Mohammed Bin Rashid City (MBR City), рядом с крупной автомобильной дорогой Al Khail, в десяти минутах езды от центра Дубая.

Проект станет частью элитного комьюнити Riviera, в состав которого входит 69 многоквартирных домов средней этажности, а также большая торговая зона.
Ключевым элементом сообщества является искусственная лагуна, протяженностью 2,7 километров с песчаными пляжами и инфраструктурой для отдыха у воды

На территории Riviera имеется...

бульвар в стиле Французской Ривьеры с многочисленными розничными магазинами, ресторанами и кафе.
Архитектура трех башен вдохновлена водной лагуной и ее движением. Здания выполнены в современном урбанистическом стиле со стеклянными панелями. Необычность конструкции башен придают открытые террасы с зеленью, выполненные в форме извилистой лагуны.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Mykonos | Dubai Studio City
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Shores | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумейра Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом Azizi Riviera Reve
Дубай, ОАЭ
от € 290,182
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Design Quarter | D3
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas.

Основные Высоты;

  • Современная инфраструктура с достопримечательностями отдыха
  • Близость к заповеднику Рас Аль Хор и торговый центр Дубая
  • Ведущий дизайнерский центр для международных и местных брендов
  • Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 807 кв.
  • фойе
  • полезность
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | ORB Tower | District One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как Башня ORB по району 1.

Удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • оформление
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Услуги;

  • Хрустальная лагуна и пляж
  • Частный доступ к пляжу
  • Обилие зеленых насаждений
  • Велосипедная дорожка
  • аптека
  • Оздоровительный клуб на крыше
  • Детский сад
  • Boardwalk
  • Семейный
  • Частное сообщество

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Waters рядом с яхт-клубом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детским бассейном и детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с набережной и центральным парком.

  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 10 минут
  • Яхт-клуб - 5 минут
Realting.com
Перейти