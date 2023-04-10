Квартира в новостройке Azizi Riviera Reve
О комплексе
Срочно продам студию в Azizi Riviera Reve 3 на 18 этаже площадью 458 SQ.FT по цене ниже чем у застройщика в связи с личными обстоятельствами.
Описание объекта
- Застройщик: Azizi Developments
- Этажность: 26
- Срок сдачи: 3 кв 2024
Riviera Reve – это новый проект роскошного жилого комплекса, состоящего из трех отдельных башен. Он будет располагаться в одном из престижных районов Дубая – Mohammed Bin Rashid City (MBR City), рядом с крупной автомобильной дорогой Al Khail, в десяти минутах езды от центра Дубая.
Проект станет частью элитного комьюнити Riviera, в состав которого входит 69 многоквартирных домов средней этажности, а также большая торговая зона.
Ключевым элементом сообщества является искусственная лагуна, протяженностью 2,7 километров с песчаными пляжами и инфраструктурой для отдыха у воды
На территории Riviera имеется...
бульвар в стиле Французской Ривьеры с многочисленными розничными магазинами, ресторанами и кафе.
Архитектура трех башен вдохновлена водной лагуной и ее движением. Здания выполнены в современном урбанистическом стиле со стеклянными панелями. Необычность конструкции башен придают открытые террасы с зеленью, выполненные в форме извилистой лагуны.