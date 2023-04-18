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Квартира в новостройке Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes

Дубай, ОАЭ
от € 4,045,421
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Квартира в новостройке Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
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О комплексе

Дизайнерские апартаменты с видом на канал Дубай

На берегу Дубайского канала в Сафа-парке находится Cavalli Couture, коллекция дизайнерских апартаментов с 3-5 спальнями и пентхаусов с 6 спальнями, оформленных интерьерами Cavalli и выходящих из потрясающего вида на парк Сафа, канал Дубай, Бизнес-Бей и спокойные воды залива.

Каждый из домов в Cavalli Couture отличается изысканным мастерством и роскошью частной террасы, обеспечивающей беспрепятственный доступ к пейзажному бассейну на крыше и зоне отдыха, где можно оценить лучшие вещи в жизни, от восхода до заката.

Сообщество

Cavalli Couture скрыт в Саф-парке на берегу Дубайского канала, с беспрепятственным доступом к Al Wasl Road и Sheikh Zayed Road.

Отель Cavalli Couture с живописным видом на канал Дубая, парк Сафа и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовая территория Бурдж с ее всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра. 

В нескольких минутах от Cavalli Couture находятся городские развлекательные центры City Walk, La Mer и Jumeira Beach.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes

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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную студию, расположенную на Оксфордском бульваре, Jumeirah Village Circle, Дубай.

Основные моменты;

  • Оптимизирован для нового поколения жителей
  • Оснащен некоторыми из лучших удобств
  • Резиденция, чтобы иметь стильный интерьер и отделку премиум-класса
  • Расположен в непосредственной близости от некоторых знаковых достопримечательностей
  • Часть оживленного и захватывающего района

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 450 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Супермаркет и Торговая зона
  • сад
  • Спортивный корт
  • Спа и Сауна
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 4BR | Ocean House | Prime Location
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 5352 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • кладовая
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Места поблизости;

  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Марина – 25 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Центр города Дубай – 30 минут
  • Бурдж Халифа – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seascape | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Основные моменты;

  • Бассейн с длинным каналом и набережной Марина
  • Розничная торговля и рестораны на воде
  • Пешеходные мосты для быстрого доступа
  • Привлекательные варианты плана оплаты
  • Современные объекты, как никогда раньше

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 782 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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