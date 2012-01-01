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Квартира в новостройке 3BR | La Voile | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 1,585,000
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Квартира в новостройке 3BR | La Voile | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Voile by Meraas в La Mer

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1880 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Расположение рядом;

  • Пляж Ла Мер – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Городская прогулка – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | La Voile | Prime Location

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Резиденция располагает баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, сауной и парной, детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Джумейра Бич - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
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Рядом с виллами есть бесконечные бассейны, джакузи, белые песчаные пляжи, экзотические сады с деревьями и растениями, голубая лагуна с морской водой.

План оплаты: 50% предоплата, 50% после сдачи проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
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Элитный жилой комплекс на ободке легендарной «Пальмы». Проект состоит из двух жилых корпусов, отдельно стоящего клубного дома, благоустроенной территории с бассейнами, собственным пляжем и площадками для спорта и отдыха.

В жилом комплексе есть апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. В четырехкомнатных квартирах на первом этаже есть бассейны.

Дизайн - минимализм и природные мотивы. В оформлении помещений, террас и придомовой территории используется много живых растений.

Удобный график платежей:

  • 30% – первый взнос;
  • 5% – в процессе строительства, готовность объекта 40%;
  • 5% – готовность объекта 50%;
  • 5% – готовность объекта 60%;
  • 5% – готовность объекта 70%;
  • 50% – при сдаче проекта.
Удобства и оснащение в доме

Вокруг бассейна оборудованы: витаминный бар с освежающими напитками, зона отдыха с комфортными шезлонгами, отдельный детский бассейн, стилизованный под тропические джунгли.

Внутри жилого комплекса есть также детский клуб, кафетерии, конференц-зал, библиотека, коворкинг.

В отдельном здании - клубная лаунж-зона с баром, кухней, залом для совещаний с экраном для презентации, залом для обедов, винным холодильником и открытой террасой.

Преимущества Расположение и стоимость квартир

Уникальная возможность приобрести жилье на Пальме Джумейра, так как остров практически полностью застроен. Стоимость квартир не превышает среднюю на острове, а уровень сервиса сравним с лучшими отелями Дубая.

Развитая инфраструктура

Несмотря на то, что комплекс небольшой (всего 123 квартиры), его качество сравнимо с отелем класса люкс и превосходит даже более населенные комплексы в центре Дубая.

Бассейн

Этот проект превосходит все другие отели, предлагая огромный «бесконечный» бассейн с видом на море, с площадью 400 м2.

Частный пляж

Благодаря тому, что комплекс находится рядом с проливом, соединяющим бассейн острова с открытым морем, вода здесь не застаивается и остается чистой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в восточной части острова Пальма Джумейра, рядом с проливом. Из окон открывается панорамный вид на персидский залив, знаменитый отель-парус Burj Al Arab, "лепестки пальмы" острова, отели Atlantis и Atlantis Royal.

Дорога до центра Дубая займет около 30 минут на машине или такси. Помимо этого, остров связан с материком монорельсовой дорогой, проходящей по центру Пальмы.

На острове есть несколько крупных супермаркетов. Британская и Американская школы расположены на материке рядом с Пальмой, в районах Al Barsha и Al Sufouh в 20 минутах езды на машине.

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