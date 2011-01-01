Квартира в новостройке 2BR | La Voile | La Mer

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS.

Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных.

Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня.

Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид.

Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами.

Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день.

Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда.



Основные характеристики объекта:

- 2 спальня

- 3 ванные комнаты

- Размер: 1289 кв. футов

- выделенное парковочное

место

- детский и взрослый бассейн

- спортзал

- детская игровая площадка

-инвестиционные возможности

Месторасположение:

- 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы

- рядом заповедник Рас-аль-Хор

- две школы на территории Sobha Hartland