Квартира в новостройке 2BR | La Voile | La Mer
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Порт-де-ла-Мер, известную как La Voile от Meraas
Соседство поблизости;
- La Mer – 1,0 км
- Шейх Зайед Роуд – 3,4 км
- DIFC – 3,7 км
- Городская прогулка – 3,8 км
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1216 кв.
- Прачечная
- Порошковая комната
- Балкон / Терраса
- Открытая кухня
- Встроенный в гардеробе
- Лобби, лифт и зона ожидания
- приемная
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- 24/7 Безопасность
- Рестораны и магазины
- Ресторан и Кафе
- Фитнес-центр
- Торговая и супермаркетная зона
- Спортивный корт
- Вид на море
- Доступ к пляжу
- Марина и яхт-клуб
- Пляжный волейбол
- мечеть
- Водная активность
- Пешеходные тропы
- Взгляды сообщества
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284