Квартира в новостройке 1BR | La Voile | Meraas

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Elvira.

Elvira by Emaar - это многоэтажный комплекс с удивительными и естественными деликатесами развлечений, спортивных удобств, отдыха и развлечений.

План оплаты;

Авансовый платеж – 10%

Во время строительства – 70%

На передачу – 20%

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

без мебели

BUA; 1142 кв.

Прачечная

Store-область

Прогулка в шкафчике

Открытая кухня

Балкон / Терраса

Рестораны и магазины

Баскетбольные и теннисные корты

тренажерный зал

Медицинский центр

Бассейн

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Велоспорт, Бег и Бег трусцой

Парк и Досуг

Школа и Институт

Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОИН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284