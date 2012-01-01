Квартира в новостройке 1BR | La Voile | Meraas
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Voile by Meraas в La Mer
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 1880 кв.
- Прачечная
- Store-область
- Порошковая комната
- Горничная комната
- Балкон / Терраса
- Открытая кухня
- Встроенный в гардеробе
- Лобби, лифт и зона ожидания
- приемная
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- 24/7 Безопасность
- Рестораны и магазины
- Ресторан и Кафе
- Фитнес-центр
- Торговая и супермаркетная зона
- Спортивный корт
- Вид на море
- Доступ к пляжу
- Марина и яхт-клуб
- Пляжный волейбол
- мечеть
- Водная активность
- Пешеходные тропы
- Взгляды сообщества
Расположение рядом;
- Пляж Ла Мер – 05 минут
- Центр города Дубай – 10 минут
- Городская прогулка – 10 минут
- Международный аэропорт Дубая – 20 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284