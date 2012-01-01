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Квартира в новостройке 1BR | La Voile | Meraas

Дубай, ОАЭ
от € 564,000
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Квартира в новостройке 1BR | La Voile | Meraas
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Voile by Meraas в La Mer

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1880 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Расположение рядом;

  • Пляж Ла Мер – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Городская прогулка – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | La Voile | Meraas

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Дубай, ОАЭ
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Peninsula Five | Business Bay
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 0,1 км
  • Городская прогулка – 2,1 км
  • DIFC – 3,3 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,6 км

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 спальни
  • без мебели
  • BUA; 875 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elvira | Marina View
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Elvira.
Elvira by Emaar - это многоэтажный комплекс с удивительными и естественными деликатесами развлечений, спортивных удобств, отдыха и развлечений.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1142 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Рестораны и магазины
  • Баскетбольные и теннисные корты
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Бассейн
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Парк и Досуг
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОИН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Комфортабельные апартаменты в новом комплексе с бассейном и тренажерным залом Crest Grande от Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Апартаменты в новом жилом комплексе у воды в одном из самых процветающих районов Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • тренажерный зал
  • барбекю
  • детская игровая зона
  • сауна
  • магазины
  • рестораны

План оплаты:

  • 60% во время строительства
  • 40% в течение 2 лет после окончания строительства
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 5 минутах от Бурдж Халифа и ТЦ, в 20 минутах от аэропорта, гавани, гольф-клуба и Пальм Джумейры.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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