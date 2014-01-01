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Квартира в новостройке Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 658,000
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Квартира в новостройке Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
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О комплексе

Роскошные апартаменты в Сафа-парке, вдохновленные природой

Вернитесь домой в место, где естественный блеск встречает изумрудную элегантность на двух потрясающих башнях.

Safa One - это тропический рай на вершине роскоши, открывающий захватывающие дух виды, насколько видит глаз.
 
Будь то изысканный дом с 1 спальней в Башне B или ультра-роскошный люкс с 2 или 3 спальнями и персональным бассейном в Башне A, Safa One устанавливает новый стандарт в изысканности.

Добро пожаловать в природу роскоши. Добро пожаловать в Сафа Один.

Safa One от de GRISOGONO возвышается вдоль прославленной дороги шейха Зайеда в Дубае на краю вечнозеленого парка Сафа.

Отель Safa One с живописным видом на город и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра.  

В нескольких минутах от Safa One находятся городские развлекательные центры City Walk and Box Park, а также пляж Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location

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Многоквартирный жилой дом Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 658,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Cavalli Couture | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную 3-комнатную квартиру, расположенную в Дубайском водном канале, известном как Cavalli Couture by Damac.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Лифт
  • Прогулка в шкафчике
  • Область магазина
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Зеленое окружение
  • Спортивный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Зал для вечеринок
  • Клубный дом

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются таунхаусы с террасами на крыше, парковочными местами и ухоженной территорией.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Крик - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 16 минут
  • Бурдж Халифа - 16 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 7 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 21 минута
  • Поле для гольфа - 10 минут
  • Бизнес Бэй - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | Golf Grand | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Hills Estate, известную как Golf Grand от Emaar

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2,011 кв.
  • фойе
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Прогулка в гардеробе
  • Прихожая
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • Многоцелевой зал
  • Ландшафтная подиумная палуба
  • 24/7 Безопасность
  • Крытые парковочные места
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Спортивный корт
  • Беговая, беговая и велосипедная зона
  • сад
  • Детский парк
  • Школа и Институт
  • Cabanas
  • Тропические Садовые Районы

Места поблизости;

  • Центр города – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Дубай Марина – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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