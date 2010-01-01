Вилла 3 Bedrooms Villa in World Class Community

Найдите дом в сообществе с собственным уникальным шармом в Camelia Villas - коллекции таунхаусов, окруженных спортивными удобствами, водными аттракционами и другими необычными впечатлениями. Это хорошо прожитая жизнь.



В Камелии нет двух дней одинаковых. В нескольких шагах от вашего порога веселое настроение на пляже Малибу и другие впечатления. Езжай по волнам, лови энергичную игру в футбол или обнимай кролика каждый день, выражая себя по-своему уникальным образом.

Сообщество

DAMAC Hills 2 - это мастер-сообщество, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. Ранее известный как AKOYA, DAMAC Hills 2 предлагает кластеры продуманно спроектированных квартир, таунхаусов и вилл, окруженных спортивными полями, пейнтбольной аркадой, открытым кинотеатром и другими достопримечательностями, новый бассейн с волнами - пляж Малибу.

DAMAC Hills 2, полностью автономный и постоянно растущий, уравновешивает спокойный, активный, вдали от городской суеты и в то же время легкий доступ к своим деловым и развлекательным центрам. В дополнение к новым и захватывающим предстоящим функциям, сообщество принимает торговый центр с супермаркетом, поликлиникой, тренажерным залом на открытом воздухе, грузовиками с едой и многим другим.