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Вилла 3 Bedrooms Villa in World Class Community

Дубай, ОАЭ
от € 328,000
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Вилла 3 Bedrooms Villa in World Class Community
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О комплексе

Найдите дом в сообществе с собственным уникальным шармом в Camelia Villas - коллекции таунхаусов, окруженных спортивными удобствами, водными аттракционами и другими необычными впечатлениями. Это хорошо прожитая жизнь.

В Камелии нет двух дней одинаковых. В нескольких шагах от вашего порога веселое настроение на пляже Малибу и другие впечатления. Езжай по волнам, лови энергичную игру в футбол или обнимай кролика каждый день, выражая себя по-своему уникальным образом.

Сообщество

DAMAC Hills 2 - это мастер-сообщество, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. Ранее известный как AKOYA, DAMAC Hills 2 предлагает кластеры продуманно спроектированных квартир, таунхаусов и вилл, окруженных спортивными полями, пейнтбольной аркадой, открытым кинотеатром и другими достопримечательностями, новый бассейн с волнами - пляж Малибу.

DAMAC Hills 2, полностью автономный и постоянно растущий, уравновешивает спокойный, активный, вдали от городской суеты и в то же время легкий доступ к своим деловым и развлекательным центрам. В дополнение к новым и захватывающим предстоящим функциям, сообщество принимает торговый центр с супермаркетом, поликлиникой, тренажерным залом на открытом воздухе, грузовиками с едой и многим другим.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор 3 Bedrooms Villa in World Class Community

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Коттеджный поселок Reem Hills
Абу-Даби, ОАЭ
от € 2,988,410
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Вилла 3 Bedrooms Villa in World Class Community
Дубай, ОАЭ
от € 328,000
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Другие комплексы
Вилла Sobha Hartland Estate 2
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Sobha Developers

Испытайте роскошную жизнь во всей красе Дубая с Hartland 2 Villas - автономные виллы с 5 просторными спальнями!

Это сообщество площадью около 8 миллионов кв. Футов, задуманное как городское сообщество в самом сердце лесного заповедника с выделенными зелеными насаждениями и открытыми площадками. включает в себя частные закрытые сообщества и большие лагуны, чтобы обеспечить вам чувство мира и спокойствия.

🔴 3 макета на 5 спальных мест, EOI
🔴 8500 кв. Футов.
🔴 Гольф-клуб.
🔴 Ограниченные единицы
🔴 Высокий спрос
🔴 Озеро Лагун

🔴 Лифты - Большая Терраса 
🔴 Бассейны
🔴 Начальная цена 22 миллиона дирхамов

Брокеры приветствуются, этот список из офиса разработчиков SOBHA!
 
Коттеджный поселок Reem Hills
Абу-Даби, ОАЭ
от € 2,988,410
1 068–1 163 м² 3 квартиры
Сдача в: 2024

Reem Hills - это проект компании Q Properties под эгидой Q Holding. Это закрытый поселок в поистине уникальном месте на острове Reem в Абу-Даби, созданный для того, чтобы позволить жителям побаловать свои чувства в уникальной и роскошной обстановке, обеспечивая побег от давления сегодняшней быстро меняющейся жизни.

Общественные объекты и удобства:
- Общественные парки и зеленые зоны
- Променад вдоль канала
- Игровые зоны для детей
- Зоны розничной торговли 
- Частная школа 
- Клубные дома 
- Мечети
- Фитнес-зоны
- Непрерывные беговые и велосипедные дорожки, проходящие через весь проект.

Лучшее из всех миров ожидает вас в закрытом поселке Reem Hills, где роскошная жизнь в атмосфере отдыха, спокойствия, здорового образа жизни и непревзойденного разнообразия сообщества построена в виде кружащихся лент с видом на великолепные окрестности, такие как искусственные холмы, пляжи и канал.
Вилла Frond H, Canal Cove, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 3801 кв. Футов
  • Количество спален - 3
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 16 минут от центра города
  • 13 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
особенности

Атлантида смотрит

Комната для горничных

Участок: 4555 кв. Футов

Прямой доступ к бассейну

Гараж на 2 машины с дистанционным управлением

Семья живет в безопасной среде

О районе

Отель Canal Cove Villas расположен в частном месте на берегу океана вдали от шумного города, но достаточно близко к главной инфраструктуре города. Это роскошный проект от разработчика Nakheel Properties. Это комплекс вилл и таунхаусов, расположенных на Пальм Джумейра.

 

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