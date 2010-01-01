Квартира в новостройке 3BR | Seapoint | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 1828 кв.
- Горничная комната
- Прачечная
- Порошковая комната
- Прогулка в шкафчике
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Спортивный корт
- Частный доступ к пляжу
- Фитнес-центр
- Водная активность
- Пляжный волейбол
- Спа и Сауна
- Йога и Медитация
Расположение рядом;
- Пальма Джумейра – 05 минут
- Дубай Марина – 10 минут
- Бизнес-Бей – 20 минут
- Центр города Дубай – 25 минут
- La Mer – 30 минут
- Международный аэропорт Дубая – 30 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284