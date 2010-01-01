  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 3BR | Seapoint | Prime Location

Квартира в новостройке 3BR | Seapoint | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 2,258,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 3BR | Seapoint | Prime Location
1 / 10 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1828 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Расположение рядом;

  • Пальма Джумейра – 05 минут
  • Дубай Марина – 10 минут
  • Бизнес-Бей – 20 минут
  • Центр города Дубай – 25 минут
  • La Mer – 30 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Seapoint | Prime Location

Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills Estate, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом The Signature Tower - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Gate | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Imperial, DUBAI SILICON OASIS
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seapoint | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 2,258,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Peninsula Five | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 5%
  • Во время строительства – 35%
  • На передачу – 60%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1352 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с панорамным видом в проекте Creek Gate, район Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные апартаменты с панорамным видом.

Резиденция состоит из двух башен (30 и 36 этажей) и располагает тренажерным залом, бассейном, детскими площадками, парком.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах езды от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах езды от центрального района Даунтаун Дубай, в двух минутах ходьбы от центрального парка, рядом с ресторанами и кафе.

  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Парк - 2 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Бурдж Аль Араб - 26 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Дубай Марина - 30 минут
  • Палм Джумейра - 30 минут
  • Аэропорт Dxb Int’ - 20 минут

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
Застройщик: DOM REAL ESTATE

CANAL HEIGHTS - это люксовый жилой комплекс из двух башен от ведущего застройщика DAMAC совместно со швейцарским ювелирным брендом de Grisogono
Busines Bay
От застройщика предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства 80/20

Стартовая цена / площадь 
- Студия от 340000 $ / 41,3 м2
- 1BR от 455000 $ / 56,7 м2
- 2BR от 935000 $ / 122 м2

Realting.com
Перейти