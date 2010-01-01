Квартира в новостройке 2BR | Seapoint | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar
План оплаты;
- Авансовый платеж – 10%
- Во время строительства – 80%
- На передачу – 10%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1431 кв.
- Прачечная
- Прогулка в шкафчике
- фойе
- Открытая кухня
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Спортивный корт
- Частный доступ к пляжу
- Фитнес-центр
- Водная активность
- Пляжный волейбол
- Спа и Сауна
- Йога и Медитация
Соседство поблизости;
- Dubai Media City - 1,5 км
- Jumeirah Beach Residence – 2.0Km
- Дубай Марина – 2,1 км
- Пальма Джумейра – 2,4 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284