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Квартира в новостройке 2BR | Seapoint | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 1,117,000
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Квартира в новостройке 2BR | Seapoint | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1431 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • фойе
  • Открытая кухня
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City - 1,5 км
  • Jumeirah Beach Residence – 2.0Km
  • Дубай Марина – 2,1 км
  • Пальма Джумейра – 2,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Seapoint | Payment Plan

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Лучшие планы оплаты/Прямой вид на воду/Умный дом/Лучшее расположение
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сдача квартиры в в марте 2025г. полностью меблирована, готова к заселению.

Даты платежей:

    Первоначальный плтеж:

                                                                       129582.46 USD  владельцу

                                                              20% -  75419.18 USD -застройщику

                                        29/03/2025 -  10%  -  37709.59 USD застройщику

6 месяцев с момента завершения  -   10% -  37709.59 USD застройщику
12 месяцев с момента завершения  - 10%  - 37709.59 USD застройщику
18 месяцев с момента завершения--  10% -  37709.59 USD  застройщику
24 месяца от завершения                  - 10%  - 37709.59 USD застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

                                обслуживания  -    548 USD
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Предлагаются виллы с садами, парковочными местами, бассейнами, террасами.

Резиденция располагает лагуной, зонами отдыха, ухоженным садом и парками, детской площадкой, зонами барбекю.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Лифт
  • Система "умный дом"
  • Кухонная бытовая техника Siemens
  • Мраморный пол и лестница
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 25 минут
  • Бурдж Аль Араб - 30 минут
  • Пальма Джумейра - 30 минут
  • Гольф-клуб - 23 минуты
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Samana Mykonos — это 198 жилых квартир, расположенных в Dubai Studio City. В здании есть 143 студии с бассейнами, 35 квартир с одной спальней с частными бассейнами, 16 квартир с двумя спальнями с частные бассейны и 4 трехкомнатных апартамента с частными бассейнами.

 ✨ Схемы оплаты: 0% комиссии без скрытых платежей.

 План оплаты PDC
 15% Первоначальный взнос
 1% * 60 месяцев
 10%* 6 месяцев
 5% * 12 месяцев
 10%* 18 месяцев

 💰 План оплаты без PDC
 20% Первоначальный взнос
 1% * 55 месяцев
 10 %* 6 месяцев
 5% * 12 месяцев
 10%* 18 месяцев

 ✨ Удобства:
 🌊Частные апартаменты с бассейном
 🅿️Служба парковки
 🛎️Консьерж услуги
 🌴Площадка для отдыха у бассейна
 🌊 Пейзажный бассейн и джакузи 🍹
 🍿Кинотеатр под открытым небом
 🎈Детская игровая площадка
 🏋🚴💪 открытый тренажерный зал
 🍗Площадка для барбекю
 🛁 Паровая баня и сауна
 🚗 Зеленая парковка
 🏃беговая дорожка
 🌑 Солнечная панель

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