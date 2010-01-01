Квартира в новостройке 2BR | Seapoint | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Лучшие планы оплаты/Прямой вид на воду/Умный дом/Лучшее расположение

Роскошные апартаменты с 1 спальней площадью 69 кв. м в Хартленде с пышными зелеными насаждениями, удобствами мирового класса и множеством аппетитных закусочных, торговых центров и развлекательных заведений.

сдача квартиры в в марте 2025г. полностью меблирована, готова к заселению.

Даты платежей:

Первоначальный плтеж:

129582.46 USD владельцу

20% - 75419.18 USD -застройщику

29/03/2025 - 10% - 37709.59 USD застройщику

6 месяцев с момента завершения - 10% - 37709.59 USD застройщику

12 месяцев с момента завершения - 10% - 37709.59 USD застройщику

18 месяцев с момента завершения-- 10% - 37709.59 USD застройщику

24 месяца от завершения - 10% - 37709.59 USD застройщику



дополнительные платежи: DLD - 4%

Комиссия - 2%

обслуживания - 548 USD