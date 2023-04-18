  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront

Квартира в новостройке 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront

Дубай, ОАЭ
от € 620,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
1 / 9 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar.

Основные моменты;

  • 1,5 км нетронутого пляжа
  • Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса
  • В нескольких шагах от Marina & Yacht club
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей
  • Хорошо связанный рай с удобствами на набережной
  • Прямой доступ к набережной с широким спектром в розницу и рестораны

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 763 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront

Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современные дизайнерские апартаменты на берегу океана, с балконами, террасами и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Дубай, ОАЭ
от € 620,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс состоит из студий и квартир с 1-3 спальнями.

Каждая квартира имеет встроенные/проходные гардеробные, оборудованную кухню и ванные комнаты с высококачественной керамической отделкой.

Из арендного дохода вычитаются:

• Сервисные сборы (service charges): $38,1 за м2 в год (или 13 AED за кв. фут в год)

• Плата за кондиционер: рассчитываются по расходам всего здания и оплачиваются жильцом — владельцем или арендатором (если квартира сдается в аренду).

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: центральное кондиционирование, домофон, круглосуточная охрана, сауна, парная, 2 крытых корта для сквоша, баскетбольная площадка, детский бассейн, терраса на крыше, кофейня.

Преимущества
  • Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).
  • В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).
  • Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из‑за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.
Расположение и объекты поблизости

Здание расположено в районе Jumeirah Village. Этот быстро растущий район в центре Нового Дубая пользуется популярностью среди семей, благодаря центральному расположению, транспортной доступности и привлекательной стоимости недвижимости.

Район разделён на 2 подрайона – Jumeirah Village Triangle, который застроен преимущественно жилыми таунхаусами и виллами; и намного более крупный Jumeirah Village Circle с благоустроенной зоной в центре застройки.

Jumeirah Village Circle — это тихий район, где есть 33 благоустроенных парка, школы, торговые площадки, кафе и рестораны.

В пешей доступности от здания есть кафе и рестораны, супермаркет, несколько парков и автобусных остановок.

Расстояние:

  • Дубай Марина - 15 минут на автомобиле
  • Центр города, ТЦ Dubai Mall, небоскреб Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Аэропорт Дубая — 25-30 минут.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Creek Waters | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar.

Ключевые хайлигты;

  • Знаменитая башня в современном архитектурном стиле
  • Доступ к пляжам и набережной ручья, в розницу у порога
  • Потрясающий подиум в курортном стиле с широким спектром мероприятий
  • Передовые удобства мирового класса: развлечения, здоровье и удовольствия

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 950 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR-Verde-Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра, известной как Верде Собхой

План оплаты;

  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1267 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Доступ к пляжу
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Супермаркет и торговый центр
  • Общественный зал
  • Беговые, беговые и велосипедные дорожки
  • Зона отдыха
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации
  • Район барбекю
  • Конференц-зал

Соседство поблизости;

  • Луга – 0,7 км
  • Дубай Марина – 1,3 км
  • Острова Джумейра – 1,3 км
  • Jumeirah Beach Residence – 1,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти