Квартира в новостройке 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar.
Основные моменты;
- 1,5 км нетронутого пляжа
- Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса
- В нескольких шагах от Marina & Yacht club
- Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей
- Хорошо связанный рай с удобствами на набережной
- Прямой доступ к набережной с широким спектром в розницу и рестораны
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 763 кв.
- Прачечная
- Открытая кухня
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Велоспорт, Бег и Бег трусцой
- Спортивный корт
- Частный доступ к пляжу
- Фитнес-центр
- Водная активность
- Пляжный волейбол
- Спа и Сауна
- Йога и Медитация
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284