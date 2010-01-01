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Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses

Дубай, ОАЭ
от € 1,264,000
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Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
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О комплексе

Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши.

Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое.

Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни.


Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей.

Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв.


Это не адрес. Это утверждение.

Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses

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Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Дубай, ОАЭ
от € 1,264,000
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Другие комплексы
Вилла 4BR | Marbella | Damac Porperties
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Аль Барша, известном как Марбелья от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположенный в Дамак Лагуны, Дубай
  • Легкий доступ к водным ресурсам и пляжным зонам
  • Доступны варианты привлекательного плана оплаты
  • Полностью окрытый потенциальными удобствами и услугами
  •  

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2273 кв.
  • 2 парковочных места
  • Ходить в шкафу
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Площадь сада
  • крыша
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Общественный зал
  • Спа и Сауна
  • Водная активность

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,6 км
  • Дамак Хиллз – 2,9 км
  • Спорт Сити – 3.0Km
  • Мотор Сити – 3,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) № 28284q
Вилла 5BR | Farm Gardens | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную виллу с 5 спальнями, расположенную в Farm Gardens, The Valley, Дубай.

Farm Gardens от Emaar - это жилой комплекс, который предназначен для сообщества и предлагает изысканность следующего уровня с сельскохозяйственной деятельностью и безмятежный образ жизни, который вы не можете найти где-либо еще.

Удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • Балкон / Терраса
  • Мусорная зона
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Гостевая комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Палуба бассейна
  • оформление
  • Семейный номер
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Сады и парк
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация

Услуги района;

  • Гранд Газон
  • Зоопарк и животноводческая ферма
  • гидропоника
  • Меджлис пустыни и костер
  • Платформы Stargazing
  • Пятна пикника
  • События лужайка
  • Ксерискапский ботанический сад
  • Пэдер корт волейбол
  • Гаф Форест

Расположение рядом;

  • Дубай Руби Семерки – 05 минут
  • Dubai Outlet Mall – 10 минут
  • Центр города Дубай – 20 минут
  • Бурдж Халифа – 25 минут
  • Дубай Молл – 25 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 5BR | Marbella | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам таунхаус с 5 спальнями, расположенный в Аль Барша, известный как Марбелья от Damac Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 3377 кв.
  • 2 места для парковки автомобилей
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Терраса / Балкон
  • Горничная комната
  • газон
  • Площадь сада
  • крыша
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Общественный зал
  • Спа и Сауна
  • Водная активность

Расположение рядом;

  • Школа Джебель Али – 05 минут
  • Дубайский клуб поло и конного спорта – 10 минут
  • Дубайский автодром – 10 минут
  • Центр города Мерим – 15 минут
  • Международный стадион Дубая – 15 минут
  • IMG World Adventure – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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