Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch

Damac Lagoons представляет Миконос!

Mykonos - это недавний запуск в известное сообщество лагун DAMAC, где вы можете войти в атмосферу знаменитых средиземноморских курортов. Автором проекта является DAMAC Properties. Среди предлагаемых единиц для продажи на Миконосе - таунхаусы с 4-5 спальнями, напоминающие о вибрации греческого острова.

Прямо на территории кластера появятся роскошные удобства, идеально подходящие для жителей всех возрастов. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время. Жители Миконоса также получат выгоду от удобств, расположенных по всей территории лагун DAMAC.

Они включают в себя лаундж Tapas с испанской кухней в кластере Ибица, Музей старинных автомобилей в Монте-Карло, детские сады на Мальте, а также бесконечные водные виды спорта, плавучий кинотеатр, белые песчаные пляжи, магазины розничной торговли, рестораны, развлекательные заведения и многое другое. Становление владельцем таунхауса на Миконосе позволит вам и вашей семье подать заявление на 10-летнюю Золотую визу. Время в пути до центра Дубая займет около получаса.

DAMAC Lagoons – - это новое мастерское сообщество в Дубае, вдохновленное Средиземноморьем, недалеко от очарования холмов DAMAC и в то же время скрытое от суеты.

В DAMAC Lagoons самые элегантные виллы и таунхаусы окружены лазурными голубыми лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими островными флюидами и другими очаровательными впечатлениями на 45 миллионов квадратных футов.