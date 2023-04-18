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Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch

Дубай, ОАЭ
от € 582,000
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Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
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О комплексе

Damac Lagoons представляет Миконос!

Mykonos - это недавний запуск в известное сообщество лагун DAMAC, где вы можете войти в атмосферу знаменитых средиземноморских курортов. Автором проекта является DAMAC Properties. Среди предлагаемых единиц для продажи на Миконосе - таунхаусы с 4-5 спальнями, напоминающие о вибрации греческого острова.

Прямо на территории кластера появятся роскошные удобства, идеально подходящие для жителей всех возрастов. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время. Жители Миконоса также получат выгоду от удобств, расположенных по всей территории лагун DAMAC.

Они включают в себя лаундж Tapas с испанской кухней в кластере Ибица, Музей старинных автомобилей в Монте-Карло, детские сады на Мальте, а также бесконечные водные виды спорта, плавучий кинотеатр, белые песчаные пляжи, магазины розничной торговли, рестораны, развлекательные заведения и многое другое. Становление владельцем таунхауса на Миконосе позволит вам и вашей семье подать заявление на 10-летнюю Золотую визу. Время в пути до центра Дубая займет около получаса.

DAMAC Lagoons – - это новое мастерское сообщество в Дубае, вдохновленное Средиземноморьем, недалеко от очарования холмов DAMAC и в то же время скрытое от суеты.

В DAMAC Lagoons самые элегантные виллы и таунхаусы окружены лазурными голубыми лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими островными флюидами и другими очаровательными впечатлениями на 45 миллионов квадратных футов.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор Damac Lagoons | New Cluster Launch

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Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Дубай, ОАЭ
от € 582,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную виллу с 5 спальнями, расположенную в Гармонии, Тилал Аль Гаф, Дубай.

Harmony - жилой комплекс Majid Al Futtaim

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 4477 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Гостевая комната
  • офис
  • сад
  • газон
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Балкон / Терраса
  • Закрытая кухня
  • Storae space
  • Дневной уход
  • Батут и аквапарк
  • Пляжный волейбол
  • Водная активность
  • Общественный зал
  • 3 парковочных места
  • Рестораны и магазины
  • Детская игровая площадка
  • досуг
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • мечеть
  • Спа и сауна
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Трасса для катания на коньках
  • Район барбекю

Расположение рядом;

  • Ипподром Джебель Али ( 15 минут )
  • Инвестиционный парк Дубая ( 20 минут )
  • Дубай Марина ( 20 минут )
  • Центр города Дубай ( 25 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 25 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 35 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 3BR | Anya Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Аня, Arabian Ranches 3, Дубай.

Аня жилой комплекс Эмаар

Основные моменты;

  • Художественная архитектура для волшебных явлений
  • Одно из видов спорта в разных диапазонах
  • Рядом с достопримечательностями, пунктами назначения и торговыми зонами
  • Закрытый общественный образ жизни с различными точками входа

План оплаты;

– Авансовый платеж – 10%
– Во время строительства – 70%
– На передачу – 20%

Удобства и удобства ;

– 3 спальни
– 4 ванны
– без мебели
– BUA; 1990 кв.
– 2 парковочных места
– Комната для горничных
– Порошковая комната
– Площадь насоса
– Прачечная
– Терраса / Балкон
– Сад
– Газон
– Бассейн
– Тренажерный зал
– 24/7 Безопасность
– Столовая и розничная торговля
– Зеленое окружение
– Ресторан и Кафе
– Баскетбольные и теннисные корты

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 4BR | Camelia | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Камелии, Arabian Ranches 2, Дубай.

Camelia by Emaar предлагает таунхаусы с прогулками по железной дороге за окнами и садами на заднем дворе. Светлые тона, невероятно размерные окна и чистые линии - центральная часть, сердечные блики Камелии.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2143 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Открытая кухня
  • Прогулка в шкафчике
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Супермаркет
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Зеленое окружение
  • мечеть
  • Школа и институт
  • Йога и Медитация

Расположение рядом;

  • Международный стадион Дубая ( 15 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 20 минут )
  • EXPO 2020 ( 20 минут )
  • Palm Jumeirah ( 25 минут )
  • Бизнес-Бей ( 25 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 30 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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