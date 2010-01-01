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Квартира в новостройке Canal Heights|Golden Visa Assistance|Prime Buy

Дубай, ОАЭ
от € 304,000
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Квартира в новостройке Canal Heights|Golden Visa Assistance|Prime Buy
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О комплексе

Canal Heights ( Роскошные апартаменты de GRISOGONO в бизнес-Бей )

Шикарная башня пересмотрела само понятие роскоши. А теперь приготовьтесь, потому что на Дубайском канале появился новый драгоценный камень.

Добро пожаловать в DAMAC Canal Heights, фирменный de GRISOGONO, роскошный жизненный опыт на набережной, который воплощает в себе красоту и совершенство самого удивительного творения природы ... голубой жемчужины.

DAMAC Canal Heights воплощает в жизнь природные элементы с разнообразными удобствами, которые обещают круглогодичное спокойствие и благополучие. Этот потрясающий отель включает в себя настоящую жемчужину яркой жизни, с уникальными многоцелевыми куполами, которые служат оздоровительными коконами, интимными ужинами, и идеальное место для частных вечеринок и собраний.

Выдающиеся водные объекты, такие как бесконечные круглые и ракушечные бассейны, а также сущность голубой жемчужины, создают вечную, текущую энергию по всему объекту, превращая его в многогранный образ жизни на дому.

Вдохновленный греческим словом «Chrysogonos» –, что означает «полученный из золота» – de GRISOGONO - это роскошный бренд, основанный в 1993 году специалистом по черным бриллиантам Фавазом Груози, итальянец ливанского происхождения. де ГРИСОГОНО берет свое начало от традиционных высоких ювелирных изделий, которые обрели благосклонность во время Женевского Ренессанса 16-го века. Тем не менее, даже будучи современным ателье, бренд остается верным проверенному временем мастерству, в то время как его лучшие часы и ювелирные изделия продолжают развиваться.

Сообщество

Канал DAMAC Heights de GRISOGONO возвышается на краю впечатляющего Дубайского канала в Бизнес-Бэй – в моменты других выдающихся проектов DAMAC, таких как Safa Two и AYKON City.

Названный как сердце нового Дубая, Бизнес-Бэй окружен одним из самых востребованных районов города, таким как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями и Шейх Заид-роуд.


В нескольких минутах езды от DAMAC Canal Heights de GRISOGONO находятся городские развлекательные проспекты City Walk, а также классический пляж Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Canal Heights|Golden Visa Assistance|Prime Buy

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Застройщик: TRANIO

Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.

Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.

Удобный план оплаты:

  • 20% - при бронировании
  • 10% - через 60 дней после бронирования
  • 10% - через 120 дней после бронирования
  • 5% - при 20% готовности проекта
  • 5% - при 30% готовности проекта
  • 5% - при 40% готовности проекта
  • 5% - при 50% готовности проекта
  • 5% - при 60% готовности проекта
  • 5% - при 70% готовности проекта
  • 30% - после сдачи объекта.
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.

Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.

Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.

Расположение от основных популярных мест:

  • 5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall
  • 15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills
  • 15 минут - ТЦ Dubai Hills
  • 20 минут - ТЦ Mall of the Emirates
  • 25 минут - пляж JBR
  • 20 минут - отель Burj Al Arab
  • 23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа
  • 27 минут - ТЦ Дубай Молл
  • 20 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - аэропорт DWC
  • 30 минут - Международный аэропорт Дубая.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marriot Executive Residence
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG Development

Основные моменты;

  • Полностью меблирована и изготовлена Marriot
  • С панорамного вида на красивые холмы Дубая
  • Легкие варианты плана оплаты
  • Имея доступ к 5-звездочным удобствам отеля

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • Полностью меблированный
  • BUA; 1110 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Посудомоечная машина
  • холодильник
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Конференц-зал
  • Настольная комната
  • клуб
  • Спа и Сауна
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Семейная зона
  • Досуг и Парк
  • Спортивные площадки

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в стиле Французской Ривьеры: включает номера премиум-класса, клубы для вечеринок, отдельный пляж с кафе и ресторанами.

Владельцы недвижимости имеют доступ в пляжный клуб и могут воспользоваться услугой якорной стоянки на пляже для парковки своих яхты или катера. Гигантский голубой бассейн, снорклинг, коралловые рифы и морская жизнь рядом с комплексом.

Для владельцев - 2 недели бесплатного проживания в год.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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