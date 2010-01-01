Квартира в новостройке Canal Heights|Golden Visa Assistance|Prime Buy

Canal Heights ( Роскошные апартаменты de GRISOGONO в бизнес-Бей )

Шикарная башня пересмотрела само понятие роскоши. А теперь приготовьтесь, потому что на Дубайском канале появился новый драгоценный камень.

Добро пожаловать в DAMAC Canal Heights, фирменный de GRISOGONO, роскошный жизненный опыт на набережной, который воплощает в себе красоту и совершенство самого удивительного творения природы ... голубой жемчужины.

DAMAC Canal Heights воплощает в жизнь природные элементы с разнообразными удобствами, которые обещают круглогодичное спокойствие и благополучие. Этот потрясающий отель включает в себя настоящую жемчужину яркой жизни, с уникальными многоцелевыми куполами, которые служат оздоровительными коконами, интимными ужинами, и идеальное место для частных вечеринок и собраний.

Выдающиеся водные объекты, такие как бесконечные круглые и ракушечные бассейны, а также сущность голубой жемчужины, создают вечную, текущую энергию по всему объекту, превращая его в многогранный образ жизни на дому.

Вдохновленный греческим словом «Chrysogonos» –, что означает «полученный из золота» – de GRISOGONO - это роскошный бренд, основанный в 1993 году специалистом по черным бриллиантам Фавазом Груози, итальянец ливанского происхождения. де ГРИСОГОНО берет свое начало от традиционных высоких ювелирных изделий, которые обрели благосклонность во время Женевского Ренессанса 16-го века. Тем не менее, даже будучи современным ателье, бренд остается верным проверенному временем мастерству, в то время как его лучшие часы и ювелирные изделия продолжают развиваться.

Сообщество

Канал DAMAC Heights de GRISOGONO возвышается на краю впечатляющего Дубайского канала в Бизнес-Бэй – в моменты других выдающихся проектов DAMAC, таких как Safa Two и AYKON City.



Названный как сердце нового Дубая, Бизнес-Бэй окружен одним из самых востребованных районов города, таким как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями и Шейх Заид-роуд.



В нескольких минутах езды от DAMAC Canal Heights de GRISOGONO находятся городские развлекательные проспекты City Walk, а также классический пляж Джумейра.