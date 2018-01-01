Квартира в новостройке Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury

Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши.



Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое.



Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни.



Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей.



Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв.



Это не адрес. Это утверждение.

Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата.

Сообщество

DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.