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Квартира в новостройке Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury

Дубай, ОАЭ
от € 809,000
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Квартира в новостройке Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
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О комплексе

Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши.

Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое.

Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни.


Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей.

Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв.


Это не адрес. Это утверждение.

Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата.

Сообщество

DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury

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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 4BR | Bluewaters Bay | Apt
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, расположенную в заливе Блюуотерс, Дубай.

Bluewaters Bay от Meraas - это высотная жилая набережная, которая украшена новой версией роскошной морской жизни, дизайн которой вдохновлен стилем жизни Дубая, захватывающим захватывающую набережную и & вид на город

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2994 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

Соседство поблизости;

  • Башни на озере Джумейра ( 2,1 км )
  • Луга ( 3,0 км )
  • Острова Джумейра ( 3,3 км )
  • Парк Джумейра ( 3,5 км )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция AYKON CITY
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

AYKON CITY – THE EAST TOWERS

Живите в самом престижном районе Дубая.

Станьте соседями с Бурдж-Халифой и Дубайскими фонтанами;

Dubai Canal, City Walk, Boxpark и множеством мировых брендов класса люкс.

АЙКОН Сити состоит из резиденций, гостиничных номеров, гостиничных апартаментов и

офисных помещений с впечатляющими экстерьерами и захватывающими дух видами.

Органические линии Западных башен перекликаются  с улицей Шейха Зайда в двух Западных башнях; создавая элегантные ворота в центр Дубая.

ИНТЕРЬЕРЫ

Интерьеры с прекрасными пропорциями и отделкой по самым высоким стандартам

открывают необыкновенные виды на горизонт Дубая, простирающийся

до Персидского залива. Просторные жилые помещения залиты естественным светом через

окна от пола до потолка.

Каждая из башен была тщательно спроектирована таким образом, чтобы иметь потрясающие

обзорные коридоры со всех сторон: от Sheikh Zayed Road до

the Arabian Gulf; от Dubai Canal до центра города;

от Safa Park до Dubai Marina.

 

AYKON PLAZA

Центральное место в комплексе занимает AYKON Plaza, возвышенная платформа, которая соединяет Восточную башню и предоставляет свои собственные красивые места,

где можно расслабиться и отдохнуть. Здесь найдется что-то для людей любого возраста и настроения, от привлекательных бассейнов и специализированных площадок для занятий спортом до уличных кафе и роскошных бутиков – и еще много чего помимо этого.

КЛУБ

Клуб представляет собой эксклюзивное место только для резидентов. Из клуба должен открываться захватывающий вид на

окрестности, а также место для отдыха и общения.

 

ДУБАЙСКИЙ КАНАЛ

Новый и старый Дубай канал, который образует новый остров внутри города, проходит через несколько жилых и развлекательных комплексов, включая отели, рестораны и магазины. Здесь также есть пристань для яхт, набережная и несколько станций, превращающих его в первоклассный морской транспортный узел.

SHEIKH ZAYED ROAD

Являясь главной транспортной артерией Дубая и самой длинной дорогой в ОАЭ, Sheikh Zayed Road

обеспечивает легкий доступ к остальной части города и другим

эмиратам за его пределами, а также является захватывающим местом среди знаменитых небоскребов Дубая.

 

РЕЗИДЕНЦИИ – ВОСТОЧНЫЕ БАШНИ

Почувствуйте себя как дома в AYKON CITY и насладитесь невероятным видом на

окрестности. Выбирайте из студий, а также из резиденций с одной, двумя и тремя спальнями.

 
Многоквартирный жилой дом 3BR | +Maid | Palm Gateway
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам роскошную 3-комнатную квартиру, расположенную в Палм-Джумейре, известную как Palm Gateway от Nakheel

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2369 кв.
  • Горничная комната
  • изучение
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • полезность
  • Разный комод для обоих полов
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 0,9 км
  • Зеленые – 1,8 км
  • Виды – 1,9 км
  • Barsha Heights – 2,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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