Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Waters рядом с яхт-клубом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 398,736
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О комплексе
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами.
Резиденция располагает инфинити-бассейном, детским бассейном и детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.
Окончание строительства - сентябрь 2027 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с набережной и центральным парком.
- Бурдж Халифа - 15 минут
- Международный аэропорт Дубай - 10 минут
- Яхт-клуб - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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