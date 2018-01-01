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Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Waters рядом с яхт-клубом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 398,736
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Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Waters рядом с яхт-клубом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детским бассейном и детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с набережной и центральным парком.

  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 10 минут
  • Яхт-клуб - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Waters рядом с яхт-клубом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 398,736
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | North43 | Prime Location
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Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North 43 от Naseeb Group.

Удобства и удобства;

  • Удобства и удобства;
  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • Полностью меблирована
  • BUA; 718 кв.
  • Балкон / Терраса
  • джакузи
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • 24/7 Безопасность
  • консьерж
  • уборка
  • Музыкальная комната
  • Игровая комната отдыха
  • Учебно-конференц-зал
  • Wi-Fi соединение во всех общественных местах
  • Досуг и семейная зона
  • Спортивный корт
  • Детская игровая площадка
  • Пешеходные тропы
  • Район барбекю
  • Вид сообщества
  • Пышные зеленые парки
  • мечеть
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Парковочные места

Места поблизости;

  • Дубайский автодром – 10 минут
  • Дубай Марина – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 10 минут
  • Центр города – 15 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в 

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Это первый отель бренда SLS на ближнем Востоке. Один из самых высоких в регионе (75 этажей), отель начал работу в феврале 2021 года. Брендом управляет международная компания Accor, в портфолио которой более 4 500 гостиниц по всему миру. Рейтинг отеля на Booking 8.5.

К услугам гостей роскошные номера с большой кухней, рестораны, кафе, бар, бассейн, фитнес и спа. Разнообразные завтраки на любой вкус: континентальные, вегетарианское, веганское и безглютеновое меню, халяль. Два бассейна с террасами, расположены на крыше здания. С крыши открывается панорама 360 градусов на весь Дубай.

Преимущества
  • Выплаты совершаются на выбор владельца: раз в год, раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц.
  • Инвестор имеет право проживать в отеле 28 дней в году в номере той же категории, которую он приобретает.
  • При покупке от 205 000 $ можно оформить ВНЖ Дубая на 3 или 5 лет. Tranio проконсультирует по оплате, сопроводит сделку и поможет подать документы.
Расположение и объекты поблизости

Отельный комплекс расположен в районе Бизнес Бей. В пределах 2 км от отеля находятся дубайские фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Дубайский канал с яхтенной мариной расположен в 1 км. Аэропорт Дубая находится в 10 км.
Жилой комплекс Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Плавучие виллы - это воплощение инноваций, достигнутых благодаря сочетанию инженерного искусства и воображения. Они представляют собой воплощение вневременного дизайна и мастерства.

Все виллы с 3 этажами, включая впечатляющий подводный этаж. На верхнем открытом этаже есть зона отдыха с обеденной зоной и джакузи. Также для владельцев есть обслуживание номеров, доступ к бассейну и пляжу на острове.

Соединены с причалами.

План оплаты: 25% первоначальный взнос / 75% по договоренности после заключения сделки.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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