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Жилой комплекс Резиденция DG1 с бассейнами рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 809,932
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Жилой комплекс Резиденция DG1 с бассейнами рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, многофункциональным залом и студией йоги.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, холодильник/морозильник, стиральная машина с сушилкой, посудомоечная машина)
  • Мраморные полы
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Опера - 5 минут
  • Бурдж Халифа - 6 минут
  • Дубай Молл - 6 минут
  • Даунтаун Дубай - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 12 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
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Таунхаусы в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • парк
  • парковка
Удобства и оснащение в доме
  • панорамные окна
  • полы из плитки
  • высокие потолки
  • встроенная кухня
  • оборудованные ванные комнаты
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Гибкая система оплаты:

  • 10% при покупке недвижимости
  • 10% — через каждые 4 месяца
Расположение и объекты поблизости

Dubai South — один из самых выгодных для инвестиций в недвижимость районов на сегодняшний день. Здесь находится Международный аэропорт Аль-Мактум.

В районе отлично развита вся необходимая инфраструктура и транспортная система.
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Жилой комплекс в стиле Французской Ривьеры: включает номера премиум-класса, клубы для вечеринок, отдельный пляж с кафе и ресторанами.

Владельцы недвижимости имеют доступ в пляжный клуб и могут воспользоваться услугой якорной стоянки на пляже для парковки своих яхты или катера. Гигантский голубой бассейн, снорклинг, коралловые рифы и морская жизнь рядом с комплексом.

Для владельцев - 2 недели бесплатного проживания в год.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
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Застройщик: TRANIO

Новый 10-этажный жилой комплекс. К покупке доступны студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. В квартирах качественная отделка, полностью оборудованные кухни, есть балконы или террасы.

В комплексе есть инфинити-бассейн с шезлонгами, зеленая зона с пешеходными дорожками, магазин на первом этаже.

Удобный план оплаты:

  • 20% от стоимости - предоплата,
  • 20% - во время строительства объекта,
  • 5% - после строительства,
  • 55% - пост-оплата в течение 2-х лет.
Преимущества

Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).

В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).

Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из-за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.

Расположение и объекты поблизости

Инфраструктура района: детские сады, частная школа Swiss International Scientific School, музей Jameel Arts Centre, госпиталь Latifa, стадион Забиль, где проходят футбольные матчи и рок-концерты, набережная с живописными видами. В районе, в 10 минутах езды от проекта, находится Заповедник Рас Аль Хор с лагунами, мангровыми лесами и большой популяцией фламинго.

В 5 минутах езды от фризоны Dubai Healthcare City с больницами, клиниками и оздоровительными центрами. Дубай — одно из самых быстроразвивающихся направлений медицинского туризма в мире. В 2021 году страну посетило 630 тыс. медицинских туристов.

Через район проходят главные дороги города — Dubai-Al Ain Road и Sheikh Rashid Road, а также линия метро.

  • Аэропорт Дубай — 7 мин
  • Заповедник Рас Аль Хор — 9 мин
  • Бурдж-Халифа — 10 мин
  • Джумейра-Бич — 14 мин
  • Дубай Хиллс Молл — 16 мин
  • Финансовый центр DIFC — 10 мин
  • Пальма Джумейра — 20 мин
  • Дубай Марина — 22 мин
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