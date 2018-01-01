Жилой комплекс Закрытая резиденция премиум класса The Sanctuary в районе Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 4,340,696
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О комплексе
Предлагаются виллы с садами, парковочными местами, бассейнами, террасами.
Резиденция располагает лагуной, зонами отдыха, ухоженным садом и парками, детской площадкой, зонами барбекю.
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.Удобства и оснащение в доме
- Лифт
- Система "умный дом"
- Кухонная бытовая техника Siemens
- Мраморный пол и лестница
- Международный аэропорт Дубай - 20 минут
- Бурдж Халифа - 25 минут
- Бурдж Аль Араб - 30 минут
- Пальма Джумейра - 30 минут
- Гольф-клуб - 23 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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