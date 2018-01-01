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Жилой комплекс Закрытая резиденция премиум класса The Sanctuary в районе Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 4,340,696
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Жилой комплекс Закрытая резиденция премиум класса The Sanctuary в районе Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются виллы с садами, парковочными местами, бассейнами, террасами.

Резиденция располагает лагуной, зонами отдыха, ухоженным садом и парками, детской площадкой, зонами барбекю.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Лифт
  • Система "умный дом"
  • Кухонная бытовая техника Siemens
  • Мраморный пол и лестница
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 25 минут
  • Бурдж Аль Араб - 30 минут
  • Пальма Джумейра - 30 минут
  • Гольф-клуб - 23 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
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Предлагаются элитные таунхаусы с тремя, четырьмя и пятью спальнями.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, зоной барбекю, ресторанами и магазинами, парками, озером с песчаным пляжем.

Стоимость - от 408 000 долларов США (1 498 624 дирхам)

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al-Ain - 5 минут
  • Дубай Аутлет Молл - 31 минута
  • Аэропорт Dxb Int’ - 41 минута
  • Даунтаун Дубай - 43 минуты
  • Бурдж Халифа - 43 минуты
Многоквартирный жилой дом Bluewaters Bay
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: realtortopdubai

Старт продаж второй Башни на Bluewaters от качественного и престижного застройщика Meraas ^
Данный проект находится в уникальном месторасположении, что позволяет жителям добраться до знаковых достопримечательностей Дубая по основным автомагистралям, дорожным сетям и пешеходным маршрутам.
Сам проект включает:
﻿﻿2 ЗДАНИЯ (первое распродалось за 3 часа)
﻿﻿672 ЖИЛЫХ КВАРТИРЫ
﻿﻿КВАРТИРЫ С 1, 2, 3 и 4 СПАЛЬНЯМИ
﻿﻿3 ПЕНТХАУСА
﻿﻿1 РОЗНИЧНАЯ ЕДИНИЦА
﻿﻿КУРОРТНЫЙ БАССЕЙН
﻿﻿ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
﻿﻿ФИТНЕС КЛУБ
﻿﻿ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
﻿﻿ТЕННИСНЫЙ KOPT
Многоквартирный жилой дом Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Damac properties

Роскошные апартаменты в Сафа-парке, вдохновленные природой

Вернитесь домой в место, где естественный блеск встречает изумрудную элегантность на двух потрясающих башнях.

Safa One - это тропический рай на вершине роскоши, открывающий захватывающие дух виды, насколько видит глаз.
 
Будь то изысканный дом с 1 спальней в Башне B или ультра-роскошный люкс с 2 или 3 спальнями и персональным бассейном в Башне A, Safa One устанавливает новый стандарт в изысканности.

Добро пожаловать в природу роскоши. Добро пожаловать в Сафа Один.

Safa One от de GRISOGONO возвышается вдоль прославленной дороги шейха Зайеда в Дубае на краю вечнозеленого парка Сафа.

Отель Safa One с живописным видом на город и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра.  

В нескольких минутах от Safa One находятся городские развлекательные центры City Walk and Box Park, а также пляж Джумейра.

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