Жилой комплекс Охраняемая резиденция Golf Grand с бассейном рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Арьяне, известную как Elevate by Prescott Development.

Основные моменты;

- Удивительные удобства и услуги у вашего порога

- Одна из видов игровых зон и среды

- Легкий доступ по Шейх Заид Роуд в непосредственной близости

- Рядом с Мал Эмиратов и Бизнес Бэй

- Премиум и завораживающие виды, не выходя из дома

Удобства и фасилиты;

- Студия

- 1 баня

- полностью меблирована

- Вид сообщества

- БУА; 405 кв

- Балкон и Терраса

- Лобби, Лифт и Зона ожидания

- Приемная зона

- зона барбекю

- Бассейн

- Тренажерный зал

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Детская игровая площадка

- Детский бассейн и бассейн

- Всплеск фонтана

- Электронные игровые комнаты

- беседка

- Кофейный бар

- Фитнес-студия

- Оздоровительный и оздоровительный центр

- Клубная комната

- Огненная яма

- Кинотеатр

- Бизнес Центр

- Школа и Институт

- Супермаркет и Торговая зона

- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой

- Зона йоги и медитации

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284