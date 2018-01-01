Жилой комплекс Охраняемая резиденция Golf Grand с бассейном рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Арьяне, известную как Elevate by Prescott Development.
Основные моменты;
- Удивительные удобства и услуги у вашего порога
- Одна из видов игровых зон и среды
- Легкий доступ по Шейх Заид Роуд в непосредственной близости
- Рядом с Мал Эмиратов и Бизнес Бэй
- Премиум и завораживающие виды, не выходя из дома
Удобства и фасилиты;
- Студия
- 1 баня
- полностью меблирована
- Вид сообщества
- БУА; 405 кв
- Балкон и Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- зона барбекю
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Детская игровая площадка
- Детский бассейн и бассейн
- Всплеск фонтана
- Электронные игровые комнаты
- беседка
- Кофейный бар
- Фитнес-студия
- Оздоровительный и оздоровительный центр
- Клубная комната
- Огненная яма
- Кинотеатр
- Бизнес Центр
- Школа и Институт
- Супермаркет и Торговая зона
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Зона йоги и медитации
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284