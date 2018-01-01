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Жилой комплекс Охраняемая резиденция Golf Grand с бассейном рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 348,894
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция Golf Grand с бассейном рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает зоной отдыха, инфинити-бассейном, детской площадкой, фитнес-центр, парковкой, круглосуточной охраной, зоной барбекю.

Окончание строительства - март 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе, между Даунтаун Дубай и Дубай Марина.

  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция Golf Grand с бассейном рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 348,894
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные апартаменты с живописным видом.

Резиденция украшена уникальными водными украшениями. Здесь вы найдете два красивых бассейна, поле для гольфа, пешеходные и велосипедные дорожки, теннисные корты и спортивные площадки, тренажерный зал, ухоженные зеленые зоны, сауну и баню, зону барбекю, конюшни, зоны для домашних животных и выгула собак, торговый центр.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Оплата
  • Депозит - 15%
  • 1 платеж 5% - в течение 3 месяцев с даты покупки
  • 2 платеж 5% - в течение 6 месяцев с даты покупки
  • 3 платеж 5% - в течение 9 месяцев с даты покупки
  • 4 платеж 5% - в течение 12 месяцев с даты покупки
  • 5 платеж 5% - в течение 15 месяцев с даты покупки
  • 6 платеж 5% - в течение 18 месяцев с даты покупки
  • 7 платеж 5% - в течение 21 месяца с даты покупки
  • 8 платеж 5% - в течение 24 месяцев с даты покупки
  • 9 платеж 5% - в течение 27 месяцев с даты покупки
  • 10 платеж 5% - в течение 30 месяцев с даты покупки
  • 11 платеж 5% - в течение 33 месяцев с даты покупки
  • 12 платеж 30% - по окончании строительства
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 17 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 29 минут
Многоквартирный жилой дом 4BR | Lamtara | MJL
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошную 4-комнатную квартиру в Ламтара у Мерааса, расположенную в MJL, Дубай.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Туалет / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Школа и Институт
  • Водная активность
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Умм Сукейм – 2,0 км
  • Аль Суфу – 2,2 км
  • Сады Суфу – 3,0 км
  • Акварии Авеню – 3,1 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | Fully Furnished | Community View
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Арьяне, известную как Elevate by Prescott Development.

Основные моменты;

- Удивительные удобства и услуги у вашего порога 
- Одна из видов игровых зон и среды 
- Легкий доступ по Шейх Заид Роуд в непосредственной близости 
- Рядом с Мал Эмиратов и Бизнес Бэй
- Премиум и завораживающие виды, не выходя из дома 

Удобства и фасилиты;

- Студия 
- 1 баня
- полностью меблирована 
- Вид сообщества 
- БУА; 405 кв 
- Балкон и Терраса 
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона 
- зона барбекю
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля 
- Ресторан и Кафе 
- Детская игровая площадка
- Детский бассейн и бассейн
- Всплеск фонтана 
- Электронные игровые комнаты
- беседка 
- Кофейный бар 
- Фитнес-студия 
- Оздоровительный и оздоровительный центр 
- Клубная комната
- Огненная яма 
- Кинотеатр 
- Бизнес Центр
- Школа и Институт 
- Супермаркет и Торговая зона
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Зона йоги и медитации 

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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