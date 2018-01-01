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Жилой комплекс Новая элитная резиденция Bay 2 by Cavalli в 150 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,271,220
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Жилой комплекс Новая элитная резиденция Bay 2 by Cavalli в 150 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает зоной отдыха, парной и сауной, бассейном, зоной барбекю, ухоженным садом, консьержем.

Окончание строительства - январь 2028 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Море - 150 метров
  • Школа - 3 км
  • Аптека - 1 км
  • Торговый центр - 3 км
  • Бурдж Халифа - 21 км
  • Аэропорт - 32 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая элитная резиденция Bay 2 by Cavalli в 150 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,271,220
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей.

Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по строительству данного жилого района были начаты в январе 2018 года.

Удобный график оплат:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 20% постройка
  • 8,3% - 40% постройка
  • 8,3% - 60% постройка
  • 8,3% - 100% постройка
  • 4,2% - 6 месяцев с завершения
  • 4,2% - 12 месяцев с завершения
  • 4,2% - 18 месяцев с завершения
  • 4,2% - 24 месяца с завершения.
Особенности квартир Варианты планировки:

Апартаменты с 1 спальней: cпальня, гостиная, кухня, прачечная, ванная комната, балкон.

Апартаменты с 2 спальнями: 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната.

Апартаменты с 3 спальнями: 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната, комната для обслуживающего персонала.

Удобства и оснащение в доме

Также, в жилом комплексе есть пристань для яхт, круглосуточная охрана, рестораны, кафе, магазины, зеленый парк.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность до 18% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

Расположен между островом Palm Jumeirah и районом Jumeirah Beach Residence. Рядом - район Dubai Marina, дорога Sheikh Zayed Road.

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 15 минут до района Downtown Dubai
  • 20 минут до Международного аэропорта Дубая
  • 25 минут до выставки EXPO-2021
  • 45 минут до аэропорта Мактума.
Многоквартирный жилой дом Beach Vista, DUBAI HARBOUR
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2368 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5 
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Комната горничной

Полностью оборудованная кухня

Встроенные шкафы

Просторный балкон 

Общий бассейн

Общий тренажерный зал

Частный доступ к пляжу

1 парковочное место

 

О районе


Современный Beach Vista с окнами от пола до потолка и обширными палубами предлагает уникальный вид на кристально голубые воды Аравийского залива. Ванные комнаты оформлены в изысканном, утонченном стиле, современном и неподвластном времени. Beach Vista состоит из двух отдельных зданий, каждое из которых имеет уникальный набор функций и макетов. Emaar Beachfront - это райский остров с доступным, хорошо связанным адресом, расположенный между JBR и Palm Jumeirah. Дубай Марина, Пальма, и все это в нескольких минутах друг от друга. 
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Shores | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет 2-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Марина Шорс от Emaar. Предлагая множество удивительных единиц с удобствами для своих жителей, чтобы воспользоваться.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1223 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • 24/7 Безопасность
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Марина и Яхта
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и шоппинг
  • Детская игровая площадка
  • Йога и Медитация
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Зеленое окружение
  • Сад и парк
  • Школа и Институт
  • Водная активность
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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