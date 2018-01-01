Вилла 4BR | Jouri Hills | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Аня, Arabian Ranches 3, Дубай.

Аня жилой комплекс Эмаар

Основные моменты;

Художественная архитектура для волшебных явлений

Одно из видов спорта в разных диапазонах

Рядом с достопримечательностями, пунктами назначения и торговыми зонами

Закрытый общественный образ жизни с различными точками входа

План оплаты;

– Авансовый платеж – 10%

– Во время строительства – 70%

– На передачу – 20%

Удобства и удобства ;

– 3 спальни

– 4 ванны

– без мебели

– BUA; 1990 кв.

– 2 парковочных места

– Комната для горничных

– Порошковая комната

– Площадь насоса

– Прачечная

– Терраса / Балкон

– Сад

– Газон

– Бассейн

– Тренажерный зал

– 24/7 Безопасность

– Столовая и розничная торговля

– Зеленое окружение

– Ресторан и Кафе

– Баскетбольные и теннисные корты

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284