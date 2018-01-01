  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Вилла 4BR | Jouri Hills | Payment Plan

Вилла 4BR | Jouri Hills | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 1,305,000
Поделиться с помощью:
QR
Вилла 4BR | Jouri Hills | Payment Plan
1 / 11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Jumeirah Golf Estates, известном как Jouri Hills от Arada Developer

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 3997 кв.
  • 2 парковочных места
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Лестница
  • Область магазина
  • Гостевая комната
  • Лестница
  • Доступ к крыше
  • Балкон / Терраса
  • Газон
  • сад
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Чемпионат по гольфу
  • Зеленое окружение
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Футбольное поле
  • 24/7 Безопасность
  • Закрытое сообщество
  • Академия гольфа и практика
  • Скейт-парк

Расположение рядом;

  • Мотор Сити – 15 минут
  • Дубай Марина – 20 минут
  • Пальма Джумейра – 25 минут
  • Центр города Дубай – 30 минут
  • Международный стадион Дубая – 30 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Вилла Frond L, Canal Cove, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Коттедж Jouri Hills -Jumeirah Golf Estates
Дубай, ОАЭ
от € 982,292
Вилла Frond H, Canal Cove, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Вилла 5BR | IBIZA | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Вилла 3BR | Jouri Hills | Townhouse
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Вилла 4BR | Jouri Hills | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от € 1,305,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Вилла 3BR | Anya Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Аня, Arabian Ranches 3, Дубай.

Аня жилой комплекс Эмаар

Основные моменты;

  • Художественная архитектура для волшебных явлений
  • Одно из видов спорта в разных диапазонах
  • Рядом с достопримечательностями, пунктами назначения и торговыми зонами
  • Закрытый общественный образ жизни с различными точками входа

План оплаты;

– Авансовый платеж – 10%
– Во время строительства – 70%
– На передачу – 20%

Удобства и удобства ;

– 3 спальни
– 4 ванны
– без мебели
– BUA; 1990 кв.
– 2 парковочных места
– Комната для горничных
– Порошковая комната
– Площадь насоса
– Прачечная
– Терраса / Балкон
– Сад
– Газон
– Бассейн
– Тренажерный зал
– 24/7 Безопасность
– Столовая и розничная торговля
– Зеленое окружение
– Ресторан и Кафе
– Баскетбольные и теннисные корты

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла Aurum Villas, DAMAC HILLS 2
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Вилла
  • Размер - 1930 кв. Футов
  • Количество спален - 3
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 32 мин от центра города
  • 34 мин от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

 

особенности

Открытая и полностью оборудованная кухня

Балкон

Зона барбекю

Центральное кондиционирование

Частный гараж

Частный сад

Вид на достопримечательность

Торговый центр

рестораны

супермаркеты

магазины

мечеть

Общий бассейн

тренажерный зал

Общественный парк

безопасность

 

О районе

Aurum Villas - это жилой комплекс с виллами с планировкой этажей с тремя-пятью спальнями. Сообщество, разработанное DAMAC Properties, находится в DAMAC Hills 2.

 

Aurum Villas считается одним из самых красивых жилых сообществ в Дубае. Владельцы недвижимости пользуются ландшафтной территорией, бассейнами и игровыми площадками. Здесь находится Международный гольф-клуб Trump, а также несколько супермаркетов, розничных магазинов и ресторанов.

 
Вилла Frond L, Canal Cove, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 4543 кв. Фута
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 16 минут от центра города
  • 13 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
особенности

Премиум отделка обновлена 

Горничная комната

Район барбекю

Газон или сад

 

Огромная парковка 

Доступ к пляжу

Бассейн

Полный панорамный вид

Частный сад

 

О районе

Отель Canal Cove Villas расположен в частном месте на берегу океана вдали от шумного города, но достаточно близко к главной инфраструктуре города. Это роскошный проект от разработчика Nakheel Properties. Это комплекс вилл и таунхаусов, расположенных на Пальм Джумейра.

 

 

Realting.com
Перейти