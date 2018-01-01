Вилла 4BR | Jouri Hills | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Jumeirah Golf Estates, известном как Jouri Hills от Arada Developer
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 40%
- На передачу – 40%
Удобства и удобства;
- 4 спальни
- 5 баня
- без мебели
- BUA; 3997 кв.
- 2 парковочных места
- Горничная комната
- Прачечная
- Порошковая комната
- Прогулка в шкафчике
- Лестница
- Область магазина
- Гостевая комната
- Лестница
- Доступ к крыше
- Балкон / Терраса
- Газон
- сад
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Рестораны и магазины
- Ресторан и Кафе
- Медицинский центр
- Чемпионат по гольфу
- Зеленое окружение
- Велоспорт, Бег и Бег
- Спортивный корт
- Йога и Медитация
- Детская игровая площадка
- Фитнес-центр
- Баскетбол и теннисный корт
- Футбольное поле
- 24/7 Безопасность
- Закрытое сообщество
- Академия гольфа и практика
- Скейт-парк
Расположение рядом;
- Мотор Сити – 15 минут
- Дубай Марина – 20 минут
- Пальма Джумейра – 25 минут
- Центр города Дубай – 30 минут
- Международный стадион Дубая – 30 минут
- Международный аэропорт Дубая – 30 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284