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Вилла 3BR | Jouri Hills | Townhouse

Дубай, ОАЭ
от € 1,010,000
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Вилла 3BR | Jouri Hills | Townhouse
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Jumeirah Golf Estates, известном как Jouri Hills от Arada Developer

Основные моменты;

  • Роскошные удобства и услуги
  • Всемирно известные места для гольфа
  • Дом для различных легендарных достопримечательностей в зеленом
  • Потрясающая архитектура с невероятными видами

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 3160 кв.
  • 2 парковочных места
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Лестница
  • Доступ к крыше
  • Балкон / Терраса
  • Газон
  • сад
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Чемпионат по гольфу
  • Зеленое окружение
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Футбольное поле
  • 24/7 Безопасность
  • Закрытое сообщество
  • Академия гольфа и практика
  • Скейт-парк

Соседство поблизости;

  • Мидтаун от Deyaar – 1,5 км
  • Город производства Дубая – 1,8 км
  • JVT – 3,1 км
  • Зеленое сообщество – 3,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Вилла 3BR | Jouri Hills | Townhouse
Дубай, ОАЭ
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Общественные объекты и удобства:
- Общественные парки и зеленые зоны
- Променад вдоль канала
- Игровые зоны для детей
- Зоны розничной торговли 
- Частная школа 
- Клубные дома 
- Мечети
- Фитнес-зоны
- Непрерывные беговые и велосипедные дорожки, проходящие через весь проект.

Лучшее из всех миров ожидает вас в закрытом поселке Reem Hills, где роскошная жизнь в атмосфере отдыха, спокойствия, здорового образа жизни и непревзойденного разнообразия сообщества построена в виде кружащихся лент с видом на великолепные окрестности, такие как искусственные холмы, пляжи и канал.
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Аль Барша, известном как Марбелья от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположенный в Дамак Лагуны, Дубай
  • Легкий доступ к водным ресурсам и пляжным зонам
  • Доступны варианты привлекательного плана оплаты
  • Полностью окрытый потенциальными удобствами и услугами
  •  

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2273 кв.
  • 2 парковочных места
  • Ходить в шкафу
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Площадь сада
  • крыша
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Общественный зал
  • Спа и Сауна
  • Водная активность

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,6 км
  • Дамак Хиллз – 2,9 км
  • Спорт Сити – 3.0Km
  • Мотор Сити – 3,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) № 28284q
Вилла Frond H, Canal Cove, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 3801 кв. Футов
  • Количество спален - 3
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 16 минут от центра города
  • 13 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
особенности

Атлантида смотрит

Комната для горничных

Участок: 4555 кв. Футов

Прямой доступ к бассейну

Гараж на 2 машины с дистанционным управлением

Семья живет в безопасной среде

О районе

Отель Canal Cove Villas расположен в частном месте на берегу океана вдали от шумного города, но достаточно близко к главной инфраструктуре города. Это роскошный проект от разработчика Nakheel Properties. Это комплекс вилл и таунхаусов, расположенных на Пальм Джумейра.

 

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