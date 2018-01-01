Вилла 3BR | Jouri Hills | Townhouse
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Jumeirah Golf Estates, известном как Jouri Hills от Arada Developer
Основные моменты;
- Роскошные удобства и услуги
- Всемирно известные места для гольфа
- Дом для различных легендарных достопримечательностей в зеленом
- Потрясающая архитектура с невероятными видами
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 3160 кв.
- 2 парковочных места
- Горничная комната
- Прачечная
- Порошковая комната
- Прогулка в шкафчике
- Лестница
- Доступ к крыше
- Балкон / Терраса
- Газон
- сад
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Рестораны и магазины
- Ресторан и Кафе
- Медицинский центр
- Чемпионат по гольфу
- Зеленое окружение
- Велоспорт, Бег и Бег
- Спортивный корт
- Йога и Медитация
- Детская игровая площадка
- Фитнес-центр
- Баскетбол и теннисный корт
- Футбольное поле
- 24/7 Безопасность
- Закрытое сообщество
- Академия гольфа и практика
- Скейт-парк
Соседство поблизости;
- Мидтаун от Deyaar – 1,5 км
- Город производства Дубая – 1,8 км
- JVT – 3,1 км
- Зеленое сообщество – 3,3 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284