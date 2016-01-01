Квартира в новостройке 2BR | Canal Heights | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как высота канала от Damac Properties
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1315 кв.
- Порошковая комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Зеленое окружение
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Торговая зона
- Район барбекю
- Досуг и парковые зоны
- Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
- Спа и Сауна
- Общественный зал
- больница
- Спортивный корт
- Йога и Медитация
- Фитнес-центр
Расположение рядом;
- Бурдж Халифа – 10 минут
- Дубай Молл – 10 минут
- Святилище Рас Аль Хор – 15 минут
- Город здравоохранения Дубая – 15 минут
- Бурдж Аль Араб – 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 20 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284