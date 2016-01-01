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Квартира в новостройке 2BR | Canal Heights | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 851,000
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Квартира в новостройке 2BR | Canal Heights | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как высота канала от Damac Properties

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1315 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Дубай Молл – 10 минут
  • Святилище Рас Аль Хор – 15 минут
  • Город здравоохранения Дубая – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Canal Heights | Prime Location

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Окончание строительства - март 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от всех достопримечательностей Дубая, рядом со станцией метро, автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, в 5 минутах от Бурдж Халифа, в 3 минутах от Даунтаун Дубай.

  • Пляж Джумейра - 15 минут
  • Аэропорт - 10 минут
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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится непосредственно на Шейх-Зайед-Роад и прямо на берегу Дубайского канала.

  • Бурдж Халифа - 5,2 км (10 минут)
  • Дубай Молл - 10 минут
  • Море - 4,1 км
  • Аэропорт - 19,1 км
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
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Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Потолки 3 метра
  • Панорамные окна
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Дубай Марина.

  • Море - 500 метров
  • Пляж JBR - 5 минут
  • Гольф-клубы - 5 минут
  • 5-звездочные отели - 5 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Трамвайная остановка - 5 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 22 минуты
  • Бурдж Халифа - 21 км
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