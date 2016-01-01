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Квартира в новостройке 1BR | Canal Heights | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 493,000
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Квартира в новостройке 1BR | Canal Heights | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в бизнес-заливе, известной как высота канала от Damac Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 775 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Соседство поблизости;

  • Городская прогулка – 2,8 км
  • DIFC – 3,3 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,6 км
  • Резиденция Поло – 3,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Canal Heights | Payment Plan

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Предлагаются апартаменты с парковочными местами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, открытыми и крытыми тренажерными залами, детской площадкой, садом, ресторанами и кафе.

Окончание строительства - 2025 год.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1 минута
  • Бурдж Халифа - 13,8 км
  • Аэропорт - 15,6 км
  • Море - 14 км
  • Дубай Молл - 12 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 15 минут
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По желанию владельца возможна полная меблировка апартаментов. Квартиры будут популярны среди молодых профессионалов и предпринимателей благодаря доступной цене аренды и многочисленным общественным пространствам.

На территории комплекса имеется бассейн, кинотеатр, игровая зона, дорожка для боулинга, кафе и ресторан, фитнес-зал, студия йоги, фуд-корт, зона барбекю, сауна, парная, прачечная, супермаркет. Созданы отдельные пространства для общения и работы, такие как зона отдыха, коворкинг и библиотека.

Площади квартир - от 25 до 72 м²

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Преимущества

Возможна покупка в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - это новое самодостаточное закрытое жилое сообщество с развитой инфраструктурой. В районе преимущественно малоэтажные комплексы апартаментов, виллы и таунхаусы, большая часть объектов сдана в эксплуатацию. В районе развита инфраструктура: есть школы и детские сады, фонтан и благоустроенный пруд, ландшафтные парки и сады с прогулочными и беговыми дорожками, детские игровые площадки, теннисные корты, площадки для барбекю, магазины и супермаркеты. В ближайшее время в JVT откроется мега-молл Al Khail Avenue площадью 185 тыс. м². Район имеет прямой выход к дорогам Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает JVT удобную транспортную доступность.

  • Бурдж Аль Араб — 18 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Бурдж-Халифа — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 30 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 16 минут
  • Дубай Спорт Сити — 10 минут
  • Дубай Марина — 12 минут
  • Пальма Джумейра — 18 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 25 минут
  • Джумейра Гольф Эстейтс Клаб Хаус - 15 минут
  • школы Аркадия - 5 минут
  • JVT Community Park с теннисными кортами - 3 минуты
  • выезд на шоссе всего 2 минуты
Многоквартирный жилой дом 2BR | ORB Tower | MBR City
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в ORB Tower, MBR City, Дубай.

Основные моменты;

  • Великолепно разработан, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни
  • Эксклюзивный доступ к современным удобствам и удобствам
  • Резиденции, чтобы предложить вдохновляющие виды на окрестности
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1583 кв.
  • Прачечная
  • оформление
  • Терраса / Балкон
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спортивный корт
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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