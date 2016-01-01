Квартира в новостройке Studio | Canal Heights | Business Bay
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Canal Heights от Damac
Основные моменты;
- Загружен с удобствами и услугами
- Доступ к ленивому виду и пляжу
- Пешеходные дорожки и набережная
- Роскошные апартаменты с эксклюзивным дизайном и декором
- Блестящий вид на горизонт и каналы, не выходя из дома
Удобства и фасилиты;
- Studio
- 1 ванна
- без мебели
- BUA 446 Sqft
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Зеленое окружение
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Супермаркет и Торговая зона
- Район барбекю
- Досуг и парковые зоны
- Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
- Спа и Сауна
- Общественный зал
- больница
- Спортивный корт
- Йога и Медитация
- Фитнес-центр
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284