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Квартира в новостройке Studio | Canal Heights | Business Bay

Дубай, ОАЭ
от € 308,000
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Квартира в новостройке Studio | Canal Heights | Business Bay
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Canal Heights от Damac

Основные моменты;

  • Загружен с удобствами и услугами
  • Доступ к ленивому виду и пляжу
  • Пешеходные дорожки и набережная
  • Роскошные апартаменты с эксклюзивным дизайном и декором
  • Блестящий вид на горизонт и каналы, не выходя из дома

Удобства и фасилиты;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA 446 Sqft
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | Canal Heights | Business Bay

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76–156 м² 3 квартиры
Сдача в: -2026
Застройщик: realtortopdubai

Старт продаж элитных апартаментов Design Quarter в самом креативном районе Дубая!

В самом сердце Dubai Design District гордо возвышается новый флагманский проект от Meraas – Design Quarter at d3.

Вокруг – штаб-квартиры всемирно известных модных домов и офисы стартапов. Самый творческий район, где проводятся крупнейшие мероприятия, связанные с модой, музыкой, культурой и искусством.

📍Dubai Design District

Резиденции в проекте Design Quarter at d3 станут первыми во всемирно известном дизайнерском районе Дубая!

❗️Продажи стартуют 18 марта. У вас еще есть время первыми забронировать лучший вариант.

Самые привлекательные цены в районе!
К покупке доступны квартиры с 1-3 спальнями. 

Средние цены:
💵 -средняя цена за 1 спальные апартаменты  $510 000 (~38 418 000₽)
💵-средняя цена за 2-спальные апартаменты $788 000 (~59 360 000₽)
💵-средняя цена за 3-спальные апартаменты $1,161 млн (~87 458 000₽)
Площадь от 75м²

Инфраструктура комплекса:
• открытый бассейн
• тренажерный зал
• зона барбекю
• изысканные рестораны
• парки и зеленые сады
• игровые площадки
• теннисные и баскетбольные корты 

Сдача проекта – май 2027 года

Уточните детали и оставьте заявку на бронирование по лучшей цене📩
Многоквартирный жилой дом 3BR | Orla | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 5%
  • Во время строительства – 45%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 4478 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Приготовленная кухня
  • Домашний офис
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Открытая зона отдыха
  • школа
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • сад

Соседство поблизости;

  • Остров Синей воды – 5.0Km
  • Dubai Media City – 5,3 км
  • Jumeirah Beach Residence – 5,5 км
  • Дубай Марина 5,6 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Quayside | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1739 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Дубай Молл – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Марина – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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