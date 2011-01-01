Квартира в новостройке 2BR | Golf Gate | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties
План оплаты;
- Авансовый платеж – 15%
- Во время строительства – 55%
- На передачу – 30%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1130 кв.
- Прачечная
- Прогулка в шкафчике
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Столовая и розничная торговля
- Медицинский центр
- тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- школа
- Шоппинг и супермаркет
- сад
- Йога и Медитация
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Теннисный корт
Расположение рядом;
- Клуб конного спорта и поло плантации – 10 минут
- IMG World Of Adventure – 15 минут
- Спортивный комплекс Хамдан – 15 минут
- Дубай Чудо Сад – 15 минут
- Центр города Дубай – 20 минут
- Atlantis Hotel – 25 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284