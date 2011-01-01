Квартира в новостройке 2BR | Golf Gate | Payment Plan

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties

План оплаты;

Авансовый платеж – 15%

Во время строительства – 55%

На передачу – 30%

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

без мебели

BUA; 1130 кв.

Прачечная

Прогулка в шкафчике

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Столовая и розничная торговля

Медицинский центр

тренажерный зал

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

барбекю

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег

школа

Шоппинг и супермаркет

сад

Йога и Медитация

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Теннисный корт

Расположение рядом;

Клуб конного спорта и поло плантации – 10 минут

IMG World Of Adventure – 15 минут

Спортивный комплекс Хамдан – 15 минут

Дубай Чудо Сад – 15 минут

Центр города Дубай – 20 минут

Atlantis Hotel – 25 минут

Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284