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Квартира в новостройке 1BR | Golf Gate | Damac Hills

Дубай, ОАЭ
от € 210,000
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Квартира в новостройке 1BR | Golf Gate | Damac Hills
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills
  • Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям
  • Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Учебная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Теннисный корт

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Студия Сити – 2,4 км
  • Мотор Сити – 2,6 км
  • Мудон – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Golf Gate | Damac Hills

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Даты платежей:

 Первоначальный плтеж:              375500 USD  владельцу

                          05 июня 2023 - 5%  - 7329 USD  застройщику
                   05 сентября 2023  - 5%  - 7329 USD  застройщику
                       по завершении - 15% -  21986 USD  застройщику
                 после завершения  - 45% -  65959 USD  застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

                                обслуживания  -    548 USD
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Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре динамичного района, где вы найдете Международный стадион для крикета и гольф-клуб.

  • Клуб верховой езды - 2 минуты
  • Автодром Дубай - 3 минуты
  • Экспо 2020 - 18 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Джумейра-Бич - 20 минут
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План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1081 кв.
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Услуги консьержа
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Внутренняя площадь
  • Многоцелевой зал
  • Общественная комната
  • Развлекательная комната

Соседство поблизости;

  • Культурная деревня – 2,8 км
  • Фаза 2 медицинского центра – 2,9 км
  • Аль Кифаф – 6,3 км
  • Деревня Варшана – 6,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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