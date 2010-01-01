Квартира в новостройке 1BR | Golf Gate | Damac Hills
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties
Основные моменты;
- Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills
- Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям
- Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой
- Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
- Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- Учебная комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Столовая и розничная торговля
- Медицинский центр
- тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- школа
- Шоппинг и супермаркет
- сад
- Йога и Медитация
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Теннисный корт
Соседство поблизости;
- Ремраам – 2,3 км
- Студия Сити – 2,4 км
- Мотор Сити – 2,6 км
- Мудон – 2,9 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284