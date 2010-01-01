Квартира в новостройке 1BR | Golf Gate | Damac Hills

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties

Основные моменты;

Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills

Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям

Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой

Привлекательные и гибкие варианты плана платежей

Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам

Удобства и удобства;

1 спальня

1 ванна

без мебели

Учебная комната

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Столовая и розничная торговля

Медицинский центр

тренажерный зал

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

барбекю

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег

школа

Шоппинг и супермаркет

сад

Йога и Медитация

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Теннисный корт

Соседство поблизости;

Ремраам – 2,3 км

Студия Сити – 2,4 км

Мотор Сити – 2,6 км

Мудон – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284