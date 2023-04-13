Квартира в новостройке 4BR | Lamaa | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известной как Ламаа Мерааса
Удобства и фасилиты;
- 4 спальни
- 5 баня
- без мебели
- BUA; 3154 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Область магазина
- Горничная комната
- Гардероб / Шкаф / Шкаф
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Столовая и розничная торговля
- Медицинский центр
- тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- школа
- Водная активность
- Шоппинг и супермаркет
- Йога и Медиттайон
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
Расположение рядом;
- Торговый центр Эмиратов – 05 минут
- Дубай Марина – 15 минут
- Глобальная деревня – 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 20 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284