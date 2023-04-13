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Квартира в новостройке 4BR | Lamaa | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 2,027,000
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Квартира в новостройке 4BR | Lamaa | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известной как Ламаа Мерааса

Удобства и фасилиты;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 3154 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Торговый центр Эмиратов – 05 минут
  • Дубай Марина – 15 минут
  • Глобальная деревня – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 4BR | Lamaa | Prime Location

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Окончание строительства - май 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника SMEG
  • Итальянская плитка
  • Светодиодная подсветка
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в современном деловом районе Дубая, в нескольких минутах от Бурдж Халифа, Дубайского канала, Финансового квартала, рядом с районом Даунтаун Дубай, Шейх-Зайед-Роад и другими основными автомагистралями.

  • Станция метро - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 8 минут
  • Дубай Молл - 5 минут
  • Аэропорт - 11 минут
Многоквартирный жилой дом 1BR | Bluewaters Bay | meraas
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers ix рада предложить своим клиентам роскошную 1-комнатную квартиру, расположенную на острове Блюватерс, известном как залив Блюватерс от Meraas

Основные моменты;

  • Щедрые и гостеприимные основные зоны прибытия и высадки
  • Высотное развитие башни-близнеца на острове Блюуотерс
  • Бесконечный бассейн с потрясающим видом на море
  • Окруженный островом Блювотерс, The Palm & The Walk JBR
  • Бесчисленные рестораны, магазины, развлечения и развлечения

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 982 кв.
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Oxford Boulevard | Iman Developers
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Оксфордский бульвар Имана Девелоперов.

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 805 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Супермаркет и Торговая зона
  • сад
  • Спортивный корт
  • Спа и Сауна
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Фитнес-центр

Соседство поблизости;

  • Источники – 1,8 км
  • Jumeirah Village Triangle – 1,9 км
  • Высоты Победы – 2,3 км
  • Спорт Сити – 2,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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