Квартира в новостройке 4BR | Lamaa | Prime Location

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2026

Royal BIP Real Estate Brokers ix рада предложить своим клиентам роскошную 1-комнатную квартиру, расположенную на острове Блюватерс, известном как залив Блюватерс от Meraas

Основные моменты;

Щедрые и гостеприимные основные зоны прибытия и высадки

Высотное развитие башни-близнеца на острове Блюуотерс

Бесконечный бассейн с потрясающим видом на море

Окруженный островом Блювотерс, The Palm & The Walk JBR

Бесчисленные рестораны, магазины, развлечения и развлечения

Удобства и удобства;

1 спальня

1 ванна

без мебели

BUA; 982 кв.

Прачечная

Область магазина

Балкон / Терраса

тренажерный зал

Район барбекю

Медицинский центр

Зона отдыха

Ресторан и Кафе

Столовая и розничная торговля

Супермаркет и Торговая зона

Бассейн

Доступ к пляжу

Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Водная активность

Спа и Сауна

Зона йоги и медитации

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284