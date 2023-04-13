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Квартира в новостройке 3BR | Lamaa | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 1,137,000
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Квартира в новостройке 3BR | Lamaa | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Ламаа Мераасом

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 30%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1838 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Lamaa | Payment Plan

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Предлагаются уютные апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает зонами отдыха, бассейном, фитнес-залом, парной и сауной, детской игровой комнатой, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня и шкафы
  • Панорамные окна
  • Высокие потолки
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Современная барная стойка
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Аль-Араб — 18 минут
  • Дубайская Рамка — 20 минут
  • Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Мечеть Джумейра — 25 минут
  • Expo2020 — 25 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 25 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 12 минут
  • Mall of the Emirates — 16 минут
  • Дубай Марина — 20 минут
  • Пальма Джумейра — 20 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 28 минут
  • Финансовый центр DIFC — 26 минут
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 3 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1485 кв.
  • Льняная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
  • Дубай Молл – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные просторные апартаменты с современным дизайном.

Оригинальная резиденция в форме пирамиды располагает тренажерным залом, бассейном, зелеными зонами, зонами отдыха на открытом воздухе, спортивными и детскими площадками, студией йоги, кинотеатром под открытым небом, салоном красоты.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 19 минут
  • Пляж JBR - 15 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 30 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 10 минут
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