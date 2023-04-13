  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 2BR | Lamaa | Meraas

Квартира в новостройке 2BR | Lamaa | Meraas

Дубай, ОАЭ
от € 804,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 2BR | Lamaa | Meraas
1 / 9 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Ламаа Мераасом.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1113 кв.
  • Прачечная
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Аттракцион Closeby;

  • пляж
  • Бурдж Аль Араб
  • Дубай Марина
  • Пешеходная велосипедная дорожка
  • Общественный парк
  • Теннисные корты
  • Два международных аэропорта

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Lamaa | Meraas

Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Lamtara | Madinat Jumeirah
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Elvira | Skyline
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 2BR | Lamaa | Meraas
Дубай, ОАЭ
от € 804,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Rove City Walk от застройщика Emaar, в оживленном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Отель Rove City Walk работает под управлением современного оператора Rove Hotels.

Отель расположен в оживленном районе Al Wasl. Здесь есть несколько крупных торговых центров с бутиками Burberry и Dior, известные рестораны, например, KISHMISH at One Third и The Square by Meraas. Рядом с отелем находится площадка Coca-Cola Arena, где проходят масштабные и лучшие шоу, концерты и спортивные мероприятия. А также здесь расположен комплекс The Green Planet — четырехэтажный купол с тропическим лесом, экзотическими растениями, птицами и животными.

Оснащение

В числе других удобств отеля — коворкинг, ресторан и магазины на территории.

Преимущества
  • Отель имеет рейтинг 8,9 на сайте Booking
  • Владелец номера может проживать в отеле бесплатно до 2 недель в год, а также получает скидку 50% на проживание и F&B во всех отелях Rove Hotels.
  • Застройщиком проекта является Emaar Properties — один из крупнейших девелоперов ОАЭ с мировым именем. Компания успешно работает более чем в 35 странах, но основным местом деятельности остаются Эмираты. Самым известным достижением Emaar стало создание района Даунтаун Дубай, включающего в себя самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, Dubai Mall и Фонтан Дубай. Emaar Properties также выступали девелопером таких районов, как Dubai Marina, Opera District, Arabian Ranches, Emaar Beachfront и другие.
Расположение и объекты поблизости

Районы Al Wasl и Даунтаун Дубай разделяет только дорога Sheikh Zayed Rd, поэтому добраться из отеля до самого популярного района Дубая можно за несколько минут. Расстояния:

  • 500 метров до Sheikh Zayed Rd
  • 500 метров до Coca-Cola Arena
  • 700 метров до ТЦ City Walk
  • 1 км до станции метро Burj Khalifa
  • 1,6 км до Бурдж-Халифы
  • 1,6 км до Dubai Mall
  • 2,8 км до DIFC
  • 13,4 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Highbury | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 905 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Catch с бассейнами, баром и игровой зоной, в тихом районе, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект - впечатляющее с архитектурной точки зрения здание, спроектированное в стиле домов и отелей в Майами. Состоит из 21 этажа, с просторными жилыми помещениями и удобствами для жителей.

В жилых помещениях используется светлая цветовая гамма. В комплексе есть апартаменты с 1-3 спальнями. На каждый апартамент предусмотрено 1-2 парковочных места.

Удобства и оснащение в доме

Два бассейна: бассейн для взрослых со сверкающим водопадом и детский бассейн с техникой безопасности.

Другие удобства: бар со свежевыжатыми соками, терраса для загара с кабинками и шезлонгами, игровая зона с пинг-понгом и настольным футболом, многоцелевая комната для проведения общественных мероприятий, вечеринок, просмотра ТВ, видеонаблюдение, охрана.

Расположение и объекты поблизости

От здания удобно добираться до популярных районов в Дубая, чему способствует следующая сеть общественного транспорта:

  • Метро: станции метро R73, R71, DMCC 1
  • Автобусные линии: в общей сложности 19 автобусных остановок в Jumeirah Village Circle
  • Водный транспорт: Marina Mall, станция Marina Terrace.

Международный аэропорт Дубая (DXB) - 38 минут езды

Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - 34 минуты.

Realting.com
Перейти