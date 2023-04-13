Квартира в новостройке 2BR | Lamaa | Meraas

Дубай, ОАЭ

Проект - впечатляющее с архитектурной точки зрения здание, спроектированное в стиле домов и отелей в Майами. Состоит из 21 этажа, с просторными жилыми помещениями и удобствами для жителей.

В жилых помещениях используется светлая цветовая гамма. В комплексе есть апартаменты с 1-3 спальнями. На каждый апартамент предусмотрено 1-2 парковочных места.

Удобства и оснащение в доме

Два бассейна: бассейн для взрослых со сверкающим водопадом и детский бассейн с техникой безопасности.

Другие удобства: бар со свежевыжатыми соками, терраса для загара с кабинками и шезлонгами, игровая зона с пинг-понгом и настольным футболом, многоцелевая комната для проведения общественных мероприятий, вечеринок, просмотра ТВ, видеонаблюдение, охрана.

Расположение и объекты поблизости

От здания удобно добираться до популярных районов в Дубая, чему способствует следующая сеть общественного транспорта:

Метро: станции метро R73, R71, DMCC 1

Автобусные линии: в общей сложности 19 автобусных остановок в Jumeirah Village Circle

Водный транспорт: Marina Mall, станция Marina Terrace.

Международный аэропорт Дубая (DXB) - 38 минут езды

Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - 34 минуты.