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Квартира в новостройке 1BR | Lamaa | Jumeirah

Дубай, ОАЭ
от € 445,000
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Квартира в новостройке 1BR | Lamaa | Jumeirah
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Ламаа Мераасом

Основные моменты;

  • Роскошные фасады и блестящие виды
  • Естественный вид сайта, чтобы наслаждаться
  • Классическая арабская архитектура с современными интерьерами
  • Отличное расположение с доступом к ключевому пункту назначения в течение нескольких минут
  • Красивые сценарии жизни в эксклюзивных резиденциях как предельная роскошь

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 736 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Lamaa | Jumeirah

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Другие комплексы
Жилой комплекс The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре развивающегося района Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция The Community отличается богатой инфраструктурой: в комплексе будет собственный кинотеатр, теннисные корты и волейбольные площадки, детская игровая зона и зоны отдыха, магазины, ресторан, клуб для занятий йогой и симулятор гольфа, открытый инфинити бассейн 90м, тренажерный зал и спа-центр, парковка.

Квартиры в резиденции сдаются в чистовой отделке, с мебелью и встроенной техникой.

Девелопер проекта Aqua Properties — надёжный застройщик с многолетним опытом работы на рынке Дубая. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes «Top Real Estate Companies».

Срок сдачи: 2025 год.

Преимущества
  1. Инвестиции на этапе строительства обеспечивают арендный доход выше среднего в Дубае — 8% годовых. Такие показатели обеспечивают плюсы локации: в районе мало свободного жилья и новых строек при высоком спросе арендаторов.
  2. Район Motor City находится в 15-20 минутах от Dubai Investment Park и Dubai Marina. Локация динамично развивается и демонстрирует высокий рост цен на жильё.
  3. Арендная доходность проекта на уровне отеля, но у инвесторов нет обязательства по передаче объекта в управление: после сдачи можно перепродать квартиру или самостоятельно сдавать.
  4. Защищённая сделка с регистрацией в DLD, финансирование ведётся по эскроу.
  5. При полной оплате предоставляется скидка.

График платежей:

  • 10% - первый взнос
  • 10% - через 6 месяцев после первого взноса
  • 10% - через 12 месяцев после первого взноса
  • 10% - после сдачи объекта в эксплуатацию
Расположение и объекты поблизости

Motor City — это зелёный жилой район с развитой инфраструктурой, который расположен рядом с трассой «Формулы 4» и автодромом, ежегодно привлекающим более 300 000 зрителей со всего мира.

В шаговой доступности от The Community находится торговый центр First Avenue Mall с детскими площадками и центрами семейного досуга.

Рядом с комплексом есть школа, медицинский центр, супермаркеты, кафе и рестораны: Starbucks, Wendy's, KFC и др.

Проезд от The Community:

  • до магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road – 4 минуты;
  • до Dubai Marina – 20 минут;
  • до Downtown Dubai – 25 минут.
Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Удобно расположенный в престижном районе Al Furjan, проект Samia предлагает 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы, террасы и кондиционеры.

В комплексе есть круглосуточная охрана, зоны отдыха и магазины.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 – 14
  • Jafza — 10 минут
  • Palm Jumeirah — 16 минут
  • Festival City/ IKEA — 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum — 20 минут
  • Madinat Jumeirah — 16 минут
  • Dubai Marina/ Jumeirah Beach Residence — 10 минут
  • Станция метро Al Furjan — 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда — 2 минуты
Многоквартирный жилой дом 3BR | Erin | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2835 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • Область магазина
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Расположение рядом;

  • City Walk Mall – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Пляж Ла Мер – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 50 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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