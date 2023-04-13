Квартира в новостройке 1BR | Lamaa | Jumeirah
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Ламаа Мераасом
Основные моменты;
- Роскошные фасады и блестящие виды
- Естественный вид сайта, чтобы наслаждаться
- Классическая арабская архитектура с современными интерьерами
- Отличное расположение с доступом к ключевому пункту назначения в течение нескольких минут
- Красивые сценарии жизни в эксклюзивных резиденциях как предельная роскошь
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 736 кв.
- Прачечная
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Столовая и розничная торговля
- Медицинский центр
- тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- школа
- Водная активность
- Шоппинг и супермаркет
- Йога и Медиттайон
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284