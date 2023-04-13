Квартира в новостройке 1BR | Lamaa | Jumeirah

Дубай, ОАЭ

Резиденция The Community отличается богатой инфраструктурой: в комплексе будет собственный кинотеатр, теннисные корты и волейбольные площадки, детская игровая зона и зоны отдыха, магазины, ресторан, клуб для занятий йогой и симулятор гольфа, открытый инфинити бассейн 90м, тренажерный зал и спа-центр, парковка.

Квартиры в резиденции сдаются в чистовой отделке, с мебелью и встроенной техникой.

Девелопер проекта Aqua Properties — надёжный застройщик с многолетним опытом работы на рынке Дубая. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes «Top Real Estate Companies».

Срок сдачи: 2025 год.

Инвестиции на этапе строительства обеспечивают арендный доход выше среднего в Дубае — 8% годовых. Такие показатели обеспечивают плюсы локации: в районе мало свободного жилья и новых строек при высоком спросе арендаторов. Район Motor City находится в 15-20 минутах от Dubai Investment Park и Dubai Marina. Локация динамично развивается и демонстрирует высокий рост цен на жильё. Арендная доходность проекта на уровне отеля, но у инвесторов нет обязательства по передаче объекта в управление: после сдачи можно перепродать квартиру или самостоятельно сдавать. Защищённая сделка с регистрацией в DLD, финансирование ведётся по эскроу. При полной оплате предоставляется скидка.

Преимущества

График платежей:

10% - первый взнос

10% - через 6 месяцев после первого взноса

10% - через 12 месяцев после первого взноса

10% - после сдачи объекта в эксплуатацию

Расположение и объекты поблизости

Motor City — это зелёный жилой район с развитой инфраструктурой, который расположен рядом с трассой «Формулы 4» и автодромом, ежегодно привлекающим более 300 000 зрителей со всего мира.

В шаговой доступности от The Community находится торговый центр First Avenue Mall с детскими площадками и центрами семейного досуга.

Рядом с комплексом есть школа, медицинский центр, супермаркеты, кафе и рестораны: Starbucks, Wendy's, KFC и др.

Проезд от The Community: