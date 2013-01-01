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Квартира в новостройке 4BR | Jomana | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 2,528,000
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Квартира в новостройке 4BR | Jomana | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 3.417 Sqft
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Расположение рядом;

  • Торговый центр Эмиратов – 05 минут
  • Бурдж Аль Араб – 10 минут
  • Дубай Марина – 15 минут
  • Дубай Молл – 15 минут
  • Пальма Джумейра – 15 минут
  • Глобальная деревня – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Прогулка JBR – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 4BR | Jomana | Prime Location

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Дубай, ОАЭ
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos
Дубай, ОАЭ
от € 175,731
46–186 м² 4 квартиры
Сдача в: 2025
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Samana Mykonos — это 198 жилых квартир, расположенных в Dubai Studio City. В здании есть 143 студии с бассейнами, 35 квартир с одной спальней с частными бассейнами, 16 квартир с двумя спальнями с частные бассейны и 4 трехкомнатных апартамента с частными бассейнами.

 ✨ Схемы оплаты: 0% комиссии без скрытых платежей.

 План оплаты PDC
 15% Первоначальный взнос
 1% * 60 месяцев
 10%* 6 месяцев
 5% * 12 месяцев
 10%* 18 месяцев

 💰 План оплаты без PDC
 20% Первоначальный взнос
 1% * 55 месяцев
 10 %* 6 месяцев
 5% * 12 месяцев
 10%* 18 месяцев

 ✨ Удобства:
 🌊Частные апартаменты с бассейном
 🅿️Служба парковки
 🛎️Консьерж услуги
 🌴Площадка для отдыха у бассейна
 🌊 Пейзажный бассейн и джакузи 🍹
 🍿Кинотеатр под открытым небом
 🎈Детская игровая площадка
 🏋🚴💪 открытый тренажерный зал
 🍗Площадка для барбекю
 🛁 Паровая баня и сауна
 🚗 Зеленая парковка
 🏃беговая дорожка
 🌑 Солнечная панель
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект представляет собой комплекс с инфраструктурой и таунхаусами с 4-5 спальнями, в стиле мальтийской и средиземноморской культуры и архитектуры. Таунхаусы окружены лазурными лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими растениями.

Удобный план оплаты:

20% - предоплата,

60% - во время строительства,

20% - при сдаче объекта.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: кафе, супермаркет, круглосуточная охрана, оздоровительный центр, водные аттракционы, площадка для йоги, VR-парк, плавучий цветочный рынок.

Расположение и объекты поблизости

Район DAMAC Lagoons расположен в нескольких минутах от DAMAC Hills, гольф-сообщества мирового класса, которое предлагает своим жителям доступ к таким развлечениям, как гольф, волновой бассейн, конный клуб, ферма домашних животных, озеро для рыбалки, скейт-парк, спортивные площадки и многое другое.

Ближайшие торговые центры: First Avenue Mall (5 минут), City Centre Me'aisem (10 минут), Cityland Mall (8 минут) и Mall of the Emirates (25 минут).

Ближайшие медицинские центры: Prime Medical Centre (5 минут), Aster Medical Centre (8 минут), Mediclinic Parkview Hospital (10 минут) и NMC Royal Hospital (15 минут).

Международный аэропорт Аль-Мактум находится в 20 минутах езды.

Международный аэропорт Дубая - в 30 минутах езды.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Grand | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1665 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • фойе
  • Прогулка в гардеробе
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • Многоцелевой зал
  • Ландшафтная подиумная палуба
  • 24/7 Безопасность
  • Крытые парковочные места
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Спортивный корт
  • Беговая, беговая и велосипедная зона
  • сад
  • Детский парк
  • Школа и Институт
  • Cabanas
  • Тропические Садовые Районы

Соседство поблизости;

  • Резиденция Поло – 4,8 км
  • Дубайский научный парк – 5,6 км
  • Аль Барша – 5,8 км
  • Вилла Лантана – 5,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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