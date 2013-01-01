Квартира в новостройке 4BR | Jomana | Prime Location

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Удобства и удобства;

4 спальни

5 баня

без мебели

BUA; 3.417 Sqft

Порошковая комната

Прачечная

Горничная комната

Шкаф / Шкаф

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Бассейн

тренажерный зал

Столовая и розничная торговля

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Досуг и парк

Ресторан и Кафе

Район барбекю

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег

Школа и Институт

Водная деятельность

Йога и Медитация

Шоппинг и супермаркет

Спа и Сауна

Фитнес-центр

Расположение рядом;

Торговый центр Эмиратов – 05 минут

Бурдж Аль Араб – 10 минут

Дубай Марина – 15 минут

Дубай Молл – 15 минут

Пальма Джумейра – 15 минут

Глобальная деревня – 20 минут

Международный аэропорт Дубая – 20 минут

Прогулка JBR – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284