Квартира в новостройке 3BR | Jomana | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 50%
- На передачу – 30%
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 2187 кв.
- Прачечная
- шкафчик
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и парк
- Ресторан и Кафе
- Район барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Школа и Институт
- Водная деятельность
- Йога и Медитация
- Шоппинг и супермаркет
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284