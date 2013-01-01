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Квартира в новостройке 3BR | Jomana | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 1,494,000
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Квартира в новостройке 3BR | Jomana | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2187 кв.
  • Прачечная
  • шкафчик
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Jomana | Payment Plan

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Предлагаются меблированные апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает бассейном с детской секцией, тренажерным залом, парными и сауной, детской площадкой, красивыми ухоженными садами, круглосуточным консьерж-сервисом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре района Бизнес-Бей.

  • Бурдж Халифа - 10 минут
  • Фонтан Дубай - 7 минут
  • Дубай Опера - 8 минут
  • Мечеть Джумейра - 19 минут
  • Дубай Молл - 6 минут
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Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2.

Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во внутренней отделке интерьеров использованы теплые пастельные тона.

Удобства и оснащение в доме

К услугам жильцов комплекса также предоставляются общие удобства территории: озера и парки, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, сад бабочек, общественный амфитеатр, кинотеатры, беговые и велосипедные дорожки, пляжная зона отдыха, ферма с животными, служба охраны.

Преимущества

Район Damac Hills 2 подходит для проживания людей, ценящих экологическую привлекательность территории, спокойствие и быстрый доступ к инфраструктурным объектам.

Средний показатель ROI на виллы и таунхаусы по району Damac Hills 2 составляет 5%, покупка жилья в комьюнити Victoria может стать выгодным вложением для инвестора.

Расположение и объекты поблизости

Территория, на которой располагается комплекс, представляет собой район с искусственными водоемами, парковыми зонами, спортивными площадками и инфраструктурными объектами. В 5 минутах езды от комплекса находится общественный центр, где расположены супермаркет Carrefour, рестораны Nay Oxygen Cafe & Restaurant, Dough Me Nation и Altoot Alabyad Truck Food.

Общественный транспорт в Damac Hills 2 пока не развит, поэтому жильцам предлагается пользоваться личным автомобилем или услугами такси.

Дорога до крупных торговых центров от вилл Victoria составит около 30 минут. За это время можно доехать до Dubai Outlet Mall, Cityland Mall или LuLu Hypermarket. Также, в получасе езды от комьюнити находятся развлекательные объекты, такие как:

  • поле для гольфа Trump International Golf Club;
  • стадион Dubai Rugby Sevens;
  • поло и конный клубы Plantation Equestrian and Polo Club;
  • развлекательный городок Global Village;
  • крытый парк с аттракционами IMG Worlds of Adventure.

До Downtown Dubai с основными достопримечательностями дорога от комьюнити составляет около 35 минут, до аэропортов DXB и Al Maktoum – 40 минут, а до ближайших пляжей ехать придется около 45 минут.
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Предлагаются просторные новые апартаменты и пентхаусы с панорамным видом.

Резиденция располагает тренажерным залом, детскими и спортивными площадками, студией йоги, спа-зоной, открытым инфинити-бассейном, собственным выходом на пляж, парком и набережной, причалом, зоной отдыха, кафе.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • 10 минут - Дубай Марина
  • 20 минут - Бурдж Халифа и Дубай Молл
  • 25 минут - Международный аэропорт
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