Квартира в новостройке 2BR | Jomana | Jumeirah

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1 квартиру, расположенную в JVC, известную как Levanto от ORO 24.

План оплаты;

- при бронировании - 20%

- январь 2023 г. - октябрь 2025 г. - 1% х 34 месяца

- ноябрь 2023 г. - 2% X 1 месяц

- декабрь 2025 года по июль 2029 года - 1% X 44 месяца

Удобства и удобства;

- 1 спальня

- 2 ванны

- без мебели

- БУА; 665 кв

- Порошок ром

- Зона магазина

- Балкон / Терраса

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас

- Кинотеатр

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош

- джакузи

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг

- Billairds

- Joggin, Running & Cycling track

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека

- Настольный теннис

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт

- Фитнес-центр

- Зона йоги и медитации

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284