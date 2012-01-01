Квартира в новостройке 2BR | Jomana | Jumeirah
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1249 кв.
- Прачечная
- шкафчик
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Досуг и парк
- Ресторан и Кафе
- Район барбекю
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
- Школа и Институт
- Водная деятельность
- Йога и Медитация
- Шоппинг и супермаркет
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
Соседство поблизости;
- Аль Суфу – 1,8 км
- Умм Сукейм – 2,1 км
- Сады Суфу – 2,7 км
- Акварии Авеню – 2,8 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284