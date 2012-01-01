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Квартира в новостройке 2BR | Jomana | Jumeirah

Дубай, ОАЭ
от € 1,053,000
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Квартира в новостройке 2BR | Jomana | Jumeirah
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1249 кв.
  • Прачечная
  • шкафчик
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Соседство поблизости;

  • Аль Суфу – 1,8 км
  • Умм Сукейм – 2,1 км
  • Сады Суфу – 2,7 км
  • Акварии Авеню – 2,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Jomana | Jumeirah

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Дубай, ОАЭ
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Предлагаются меблированные апартаменты с панорамными видами на море и город.

Резиденция располагает игровой комнатой и ТВ-залом, бассейном, детской площадкой, садом, йога-студией, тренажерным залом.

Окончание строительства - конец 2023 года.

Преимущества

Возможна оплата в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с новой веткой метро Маршрут 2020.

  • Станция метро - 3 минуты
  • Шейх-Зайед-Роад - 4 минуты
  • Джумейра-Бич - 10 минут
  • Экспо-2020 - 13 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
  • Деловой центр города - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 1BR | Levanto | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1 квартиру, расположенную в JVC, известную как Levanto от ORO 24.

План оплаты;

- при бронировании - 20%

- январь 2023 г. - октябрь 2025 г. - 1% х 34 месяца

- ноябрь 2023 г. - 2% X 1 месяц

- декабрь 2025 года по июль 2029 года - 1% X 44 месяца 

 

Удобства и удобства;

- 1 спальня

- 2 ванны

- без мебели 

- БУА; 665 кв 

- Порошок ром

- Зона магазина 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются качественные апартаменты с просторными балконами и панорамным видом на город и канал.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, магазинами, тренажерным залом, коворгингом, конференц-залами, зонами отдыха, ухоженным садом, бассейном, спортивной площадкой, игровой комнатой.

Окончание строительства - май 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника SMEG
  • Итальянская плитка
  • Светодиодная подсветка
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в современном деловом районе Дубая, в нескольких минутах от Бурдж Халифа, Дубайского канала, Финансового квартала, рядом с районом Даунтаун Дубай, Шейх-Зайед-Роад и другими основными автомагистралями.

  • Станция метро - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 8 минут
  • Дубай Молл - 5 минут
  • Аэропорт - 11 минут
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