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Квартира в новостройке 1BR | Jomana | Meraas

Дубай, ОАЭ
от € 754,000
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Квартира в новостройке 1BR | Jomana | Meraas
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Основные моменты;

  • Гладкие дизайны и современные фасады
  • Современные и грандиозные интерьеры с лучшим декором
  • Престижная община в округе Джумейра
  • Доступ к пятизвездочным ресторанам, гостеприимству, отдыху и развлечениям

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 796 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Jomana | Meraas

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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bayshore | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 3 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1485 кв.
  • Льняная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
  • Дубай Молл – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются различные комфортабельные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, парковкой, детской площадкой, ухоженными садами, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Школы - 5 минут
  • Ближайший торговый центр - 2 минуты
  • Больницы - 5 минут
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seagull Point | District One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Seagull Point, MBR City, Дубай.

Основные моменты;

  • Кристаллический Берег 14 км
  • 8 км Велоспорт и Бег трек
  • 7 км Хрустальная лагуна
  • 26 миллионов кв. Футов зелени
  • Круглосуточная охрана

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • Полностью меблированный
  • BUA; 737 кв.
  • Прачечная
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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