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Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном комплексе Ellington House, район Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 846,486
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Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном комплексе Ellington House, район Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

На первых двух этажах жилого комплекса есть: ресепшн, лаунж-зона, библиотека, рабочее место в вестибюле, кафе, доступ к автостоянке, стоянка для велосипедов и зона обслуживания, место для мытья собак, мини-поле для гольфа, шкафчики для оборудования для гольфа, ландшафтные зоны, бассейн и спа-зона, детский бассейн, открытая душевая зона, крытый и открытый фитнес-центр, комната для йоги, сауна, раздевалки, игровая зона, открытая детская игровая площадка, площадка для барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • энергосберегающая техника, водосберегающая сантехника
  • на парковочных местах есть точки зарядки для электромобилей
  • двойное остекление
  • стеклянные балюстрады на балконах с полом из керамогранита
  • мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже
  • шкафы
  • светодиодное освещение
  • полы из плитки
Инфраструктура

Комплекс связан с городом и окружающей инфраструктурой пешеходными и велосипедными дорожками, а также автобусной остановкой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в зоне Дубай Хиллс. В пешей доступности расположены гольф-клуб, больница, международная школа, автозаправочная станция, торговый центр Dubai Hills, парк Dubai Hills, который включает общественный парк для собак, игровые площадки, амфитеатр, каток с синтетическим льдом, скейт-парк.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном комплексе Ellington House, район Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 846,486
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Quayside | Business Bay
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties

Удобства и фасилиты;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 768 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Городская прогулка – 2,7 км
  • Дубайский международный финансовый центр – 3,8 км
  • Шейх Зайед Роуд – 4,1 км
  • Поло Резиденция – 4,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Современная резиденция Loreto с садами и рестораном рядом с гольф-клубом, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с различными планировками. Из окон открываются живописные виды.

Резиденция располагает ухоженными садами и парками, сауной и парной, бассейном, детской площадкой, рестораном, парковкой, кинотеатром.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
  • Встроенные шкафы
Преимущества

Доходность - 5%

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится недалеко от международной школы, рядом с гольф-клубом, автобусными остановками, торговыми центрами.

  • Бурдж-Халифа - 28,3 км
  • Аэропорт - 42,6 км
  • Море - 18,3 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Community View | Furnished
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить полностью 2-комнатную квартиру, расположенную в Ливате, Арджан, Дубай.

Удобства и удобства;

- 2 спальни
- 3 ванны
- полностью меблирована
- БУА; 1236 кв 
- Столовая
- Открытая кухня
- Область обучения и магазина
- Пороховая комната 
- Прогулка в шкафу 
- Балкон и Терраса 
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона 
- зона барбекю
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля 
- Ресторан и Кафе 
- Детская игровая площадка
- Детский бассейн и бассейн
- Всплеск фонтана 
- Электронные игровые комнаты
- беседка 
- Кофейный бар 
- Фитнес-студия 
- Оздоровительный и оздоровительный центр 
- Клубная комната
- Огненная яма 
- Кинотеатр 
- Бизнес Центр
- Школа и Институт 
- Супермаркет и Торговая зона
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Зона йоги и медитации 

Места поблизости;

- Dubai Hills Mall - 05 минут
- Шейх Зайед Роуд - 10 минут
- Бурдж Аль Араб - 10 минут
- Торговый центр Эмиратов - 10 минут 
- Бизнес Бэй - 20 минут
- Центр города Дубай - 20 минут
- Международный аэропорт Дубая - 25 минут 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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