  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 3BR | Marriot Executive | Prime Location

Квартира в новостройке 3BR | Marriot Executive | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 1,246,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 3BR | Marriot Executive | Prime Location
1 / 12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • Полностью меблированный
  • BUA; 2000 кв.
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Посудомоечная машина
  • холодильник
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Конференц-зал
  • Настольная комната
  • клуб
  • Спа и Сауна
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Семейная зона
  • Досуг и Парк
  • Спортивные площадки

Расположение рядом ;

  • Dubai Hills Mall – 05 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 10 минут
  • Мадинат Джумейра – 10 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Молл – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20-25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитная резиденция Jasmine с зелеными зонами и спа в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция GEMZ с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, в центре района Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Bayshore | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Bellavista с парками и теннисными кортами недалеко от Пальмы Джумейра и Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Vida Residence | Dubai Marina
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marriot Executive | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 1,246,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Design Quarter | D3
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas.

Основные Высоты;

  • Современная инфраструктура с достопримечательностями отдыха
  • Близость к заповеднику Рас Аль Хор и торговый центр Дубая
  • Ведущий дизайнерский центр для международных и местных брендов
  • Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 807 кв.
  • фойе
  • полезность
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | Mykonos | Samana
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Mikonos от Samana

Основные моменты;

  • Эксклюзивная новая разработка обеспечивает с удобствами курортного стиля
  • Инвестиционно-дружественное развитие обеспечивает большую рентабельность инвестиций
  • Досуговая палуба с пейзажным бассейном и водными сооружениями
  • Удобства в курортном стиле, включая джакузи и открытый кинотеатр

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 436 кв.
  • Частный бассейн
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн для плавания
  • Открытый тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • сад
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Школы и институт
  • Спортивный корт
  • Супермаркет и Торговая зона

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Peninsula Five | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 5%
  • Во время строительства – 35%
  • На передачу – 60%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1352 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти