Квартира в новостройке 3BR | Marriot Executive | Prime Location

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

Полностью меблированный

BUA; 2000 кв.

Горничная комната

Прогулка в шкафчике

Порошковая комната

Прачечная

Посудомоечная машина

холодильник

Балкон / Терраса

Лобби, лифт и зона ожидания

Приемная зона

Бассейн

тренажерный зал

Район барбекю

Конференц-зал

Настольная комната

клуб

Спа и Сауна

Супермаркет и Торговая зона

24/7 Безопасность

Семейная зона

Досуг и Парк

Спортивные площадки

Расположение рядом ;

Dubai Hills Mall – 05 минут

Торговый центр Эмиратов – 10 минут

Мадинат Джумейра – 10 минут

Бурдж Аль Араб – 15 минут

Дубай Молл – 15 минут

Бурдж Халифа – 15 минут

Международный аэропорт Дубая – 20-25 минут

Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284