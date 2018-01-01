Квартира в новостройке 3BR | Marriot Executive | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- Полностью меблированный
- BUA; 2000 кв.
- Горничная комната
- Прогулка в шкафчике
- Порошковая комната
- Прачечная
- Посудомоечная машина
- холодильник
- Балкон / Терраса
- Лобби, лифт и зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Конференц-зал
- Настольная комната
- клуб
- Спа и Сауна
- Супермаркет и Торговая зона
- 24/7 Безопасность
- Семейная зона
- Досуг и Парк
- Спортивные площадки
Расположение рядом ;
- Dubai Hills Mall – 05 минут
- Торговый центр Эмиратов – 10 минут
- Мадинат Джумейра – 10 минут
- Бурдж Аль Араб – 15 минут
- Дубай Молл – 15 минут
- Бурдж Халифа – 15 минут
- Международный аэропорт Дубая – 20-25 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284