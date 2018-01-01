Квартира в новостройке 2BR | Marriot Executive Residence | MAG

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar.

Основные моменты;

1,5 км нетронутого пляжа

Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса

В нескольких шагах от Marina & Yacht club

Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей

Хорошо связанный рай с удобствами на набережной

Прямой доступ к набережной с широким спектром в розницу и рестораны

Удобства и удобства;

1 спальня

1 ванна

без мебели

BUA; 763 кв.

Прачечная

Открытая кухня

Лобби, Лифт и Зона ожидания

приемная

Район барбекю

Бассейн

тренажерный зал

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Велоспорт, Бег и Бег трусцой

Спортивный корт

Частный доступ к пляжу

Фитнес-центр

Водная активность

Пляжный волейбол

Спа и Сауна

Йога и Медитация

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284