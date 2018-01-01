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Квартира в новостройке 2BR | Marriot Executive Residence | MAG

Дубай, ОАЭ
от € 598,000
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Квартира в новостройке 2BR | Marriot Executive Residence | MAG
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • Полностью меблированный
  • BUA; 1488 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Посудомоечная машина
  • холодильник
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Конференц-зал
  • Настольная комната
  • клуб
  • Спа и Сауна
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Семейная зона
  • Досуг и Парк
  • Спортивные площадки

Соседство поблизости;

  • Вилла Лантана – 1,0 км
  • Арабские ранчо – 4,0 км
  • Мотор Сити – 4.0Km
  • Студия Сити – 4,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Преимущества

План оплаты:

  • Бронирование - 10% - июнь 2022 г.
  • 1-й взнос - 10% - август 2022 г.
  • 2-й взнос - 10% - февраль 2023 г.
  • 10% завершения строительства - 10% - июль 2023 г.
  • 30% завершения строительства - 10% - март 2024 г.
  • 50% завершения строительства - 10% - август 2024 г.
  • 70% завершения строительства - 10% - январь 2025 г.
  • 100% завершения строительства - 30% - декабрь 2025 г.
Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al Khail - 5 мин.
  • Центр Дубая - 12 мин.
  • Дубай Марина - 15 мин.
  • Burj Halifа - 20 мин.
  • Парк Dubai Hills - 14 мин.
  • ТЦ Dubai - 15 мин.
  • Финансовый центр Дубая - 19 мин.
  • Аэропорт Dubai Int’ - 23 мин.
  • Аэропорт Al Maktoum Int’ - 25 мин.
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Предлагаются апартаменты с парковочными местами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, открытыми и крытыми тренажерными залами, детской площадкой, садом, ресторанами и кафе.

Окончание строительства - 2025 год.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1 минута
  • Бурдж Халифа - 13,8 км
  • Аэропорт - 15,6 км
  • Море - 14 км
  • Дубай Молл - 12 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 15 минут
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar.

Основные моменты;

  • 1,5 км нетронутого пляжа
  • Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса
  • В нескольких шагах от Marina & Yacht club
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей
  • Хорошо связанный рай с удобствами на набережной
  • Прямой доступ к набережной с широким спектром в розницу и рестораны

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 763 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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