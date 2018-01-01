Квартира в новостройке 2BR | Marriot Executive Residence | MAG
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- Полностью меблированный
- BUA; 1488 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Посудомоечная машина
- холодильник
- Балкон / Терраса
- Лобби, лифт и зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Конференц-зал
- Настольная комната
- клуб
- Спа и Сауна
- Супермаркет и Торговая зона
- 24/7 Безопасность
- Семейная зона
- Досуг и Парк
- Спортивные площадки
Соседство поблизости;
- Вилла Лантана – 1,0 км
- Арабские ранчо – 4,0 км
- Мотор Сити – 4.0Km
- Студия Сити – 4,3 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284