Квартира в новостройке 1BR | Marriot Executive Residence

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 3 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.

Удобства и фасилиты;

- 3 спальни

- 3 ванны

- без мебели

- БУА; 1292 кв

- Зона магазина

- Балкон / Терраса

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас

- Кинотеатр

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош

- джакузи

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг

- Billairds

- Joggin, Running & Cycling track

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека

- Настольный теннис

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт

- Фитнес-центр

- Зона йоги и медитации

Соседство поблизости;

- Высоты Победы; 1,5 км

- Спортивный Город; 1,7 км

- Jumeirah Village Triangle; 2,5 км

- Мотор Сити; 2,7 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284