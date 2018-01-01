Квартира в новостройке 1BR | Marriot Executive Residence
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG Development
Основные моменты;
- Полностью меблирована и изготовлена Marriot
- С панорамного вида на красивые холмы Дубая
- Легкие варианты плана оплаты
- Имея доступ к 5-звездочным удобствам отеля
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 2 ванны
- Полностью меблированный
- BUA; 1110 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Посудомоечная машина
- холодильник
- Балкон / Терраса
- Лобби, лифт и зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Конференц-зал
- Настольная комната
- клуб
- Спа и Сауна
- Супермаркет и Торговая зона
- 24/7 Безопасность
- Семейная зона
- Досуг и Парк
- Спортивные площадки
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284