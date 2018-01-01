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Квартира в новостройке 1BR | Marriot Executive Residence

Дубай, ОАЭ
от € 454,000
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Квартира в новостройке 1BR | Marriot Executive Residence
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG Development

Основные моменты;

  • Полностью меблирована и изготовлена Marriot
  • С панорамного вида на красивые холмы Дубая
  • Легкие варианты плана оплаты
  • Имея доступ к 5-звездочным удобствам отеля

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • Полностью меблированный
  • BUA; 1110 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Посудомоечная машина
  • холодильник
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Конференц-зал
  • Настольная комната
  • клуб
  • Спа и Сауна
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Семейная зона
  • Досуг и Парк
  • Спортивные площадки

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Многоквартирный жилой дом 1BR | Marriot Executive Residence
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 1494 кв. Футов
  • Количество спален - 2 кровати
  • Количество ванных комнат - 3 ванны
  • 30 минут от центра города
  • 35 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
  • Ссылка №. COIN-CNTR-22

особенности

Балкон

Встроенные шкафы

Центральный A / C

Детская игровая площадка

Крытая парковка

Общий тренажерный зал

Общий бассейн

О районе

Архитектура в средиземноморском стиле наполнена современным дизайном, дающим Centurion Residences вкус смешанной культуры и эпохи. Простые детали, такие как лепные фасадные стены, разбиты балконами и палубами, покрытыми деревянными решетками, доказывающими тень и идеально ухоженный пейзаж. Внутренний двор, расположенный в центре, уравновешивает дизайн и заинтриговывает чувства бассейном и садом в любое время, когда кто-то хочет плавать или гулять на природе.

 
Многоквартирный жилой дом 3BR | Levanto | Nearby Neighbourhood
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 3 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.

Удобства и фасилиты;

- 3 спальни

- 3 ванны

- без мебели 

- БУА; 1292 кв 

- Зона магазина 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Соседство поблизости;

- Высоты Победы; 1,5 км

- Спортивный Город; 1,7 км

- Jumeirah Village Triangle; 2,5 км

- Мотор Сити; 2,7 км

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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