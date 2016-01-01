Квартира в новостройке 4BR | Orla | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat
Удобства и удобства;
- 4 спальни
- 5 баня
- без мебели
- BUA; 6,309 кв.
- Горничная комната
- Порошковая комната
- Приготовленная кухня
- Медиа-комната
- Частный бассейн
- фойе
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Бассейн
- Район барбекю
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Баскетбол и теннисный корт
- Велоспорт, Бег и Бег
- Открытая зона отдыха
- школа
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Доступ к пляжу
- сад
Расположение рядом;
- Шейх Зайед Роуд – 10 минут
- Дубай Марина – 15 мин
- Айн Дубай – 15 минут
- Бурдж Халифа – 20 минут
- Торговый центр Эмиратов – 20 минут
- Международный аэропорт Дубая – 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284