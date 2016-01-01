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Квартира в новостройке 4BR | Orla | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 10,718,000
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Квартира в новостройке 4BR | Orla | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 6,309 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Приготовленная кухня
  • Медиа-комната
  • Частный бассейн
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Открытая зона отдыха
  • школа
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • сад

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Дубай Марина – 15 мин
  • Айн Дубай – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 4BR | Orla | Prime Location

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Многоквартирный жилой дом 4BR | Orla | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 10,718,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Levanto | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.

 

Удобства и фасилиты;

- 2 спальни

- 2 ванны

- без мебели 

- БУА; 926 кв.

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Места поблизости;

- Международный аэропорт Дубая - 10 минут

- Дубай Марина - 10 минут

- Дубай Интернет Сити - 15 минут

- Международный финансовый центр Дубая - 15 минут

- Dubai Media City - 15 минут

- Пальма Джумейра - 15 минут 

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
Застройщик: DOM REAL ESTATE

CANAL HEIGHTS - это люксовый жилой комплекс из двух башен от ведущего застройщика DAMAC совместно со швейцарским ювелирным брендом de Grisogono
Busines Bay
От застройщика предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства 80/20

Стартовая цена / площадь 
- Студия от 340000 $ / 41,3 м2
- 1BR от 455000 $ / 56,7 м2
- 2BR от 935000 $ / 122 м2
Многоквартирный жилой дом Imperial, DUBAI SILICON OASIS
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Однокомнатная квартира
  • Размер - 373 кв. Фута
  • Количество спален - Студия
  • Количество ванных комнат - 1 ванна
  • 20 минут от центра города
  • 15 минут от аэропорта
  • без мебели
  • Арендованный
  • Ссылка №. COIN-IDSO-73

особенности

Нет балкона

1 парковочное место

Прямо за Сук Экстра

 

О районе

Дубайский Силиконовый Оазис - это город в городе “, и когда это интегрированное сообщество в Дубае, вы знаете, что в нем будет все, что вам нужно. Переезд в Силиконовый Оазис имеет свои преимущества. Он предлагает сбалансированный образ жизни с выделенными коммерческими пространствами и множеством жилых объектов на выбор. Его бесшовная сеть дорог и определенных суб-сообществ внутри делают его комфортным и хорошо связанным районом Дубая для проживания. Сообщество в Silicon Oasis Dubai расположено на трех основных частях: парк инновационных технологий, сообщества вилл в технологическом парке, и жилые башни, разбросанные по всей области с ассортиментом роскошных квартир.

 

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