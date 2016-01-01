Квартира в новостройке 4BR | Orla | Prime Location

Дубай, ОАЭ

CANAL HEIGHTS - это люксовый жилой комплекс из двух башен от ведущего застройщика DAMAC совместно со швейцарским ювелирным брендом de Grisogono

Busines Bay

От застройщика предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства 80/20

Стартовая цена / площадь

- Студия от 340000 $ / 41,3 м2

- 1BR от 455000 $ / 56,7 м2

- 2BR от 935000 $ / 122 м2