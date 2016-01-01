Квартира в новостройке 3BR | Orla | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar.

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

без мебели

BUA; 1767 кв.

Прогулка в шкафчике

Прачечная

Балкон / Терраса

Бассейн

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

тренажерный зал

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Медицинский центр

Розничная и столовая

Детская игровая площадка

Район барбекю

Беговая, Велоспорт и Бег

Школа и Институт

Спортивный корт

Общественный зал

Парк и зона отдыха

Теннис и Баскетбольный корт

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Услуги а-ля карт

Парковка автомобилей служащим гостиницы

Услуга по требованию

Столовая в здании

Вид на закат

бар

Соседство поблизости;

Аль Джаддаф – 2,5 км

Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км

Культурная деревня – 3.0Km

Аль Кифаф – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284