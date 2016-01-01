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Квартира в новостройке 3BR | Orla | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 7,123,000
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Квартира в новостройке 3BR | Orla | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 5%
  • Во время строительства – 45%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 4478 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Приготовленная кухня
  • Домашний офис
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Открытая зона отдыха
  • школа
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • сад

Соседство поблизости;

  • Остров Синей воды – 5.0Km
  • Dubai Media City – 5,3 км
  • Jumeirah Beach Residence – 5,5 км
  • Дубай Марина 5,6 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Orla | Payment Plan

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Резиденция украшена великолепными каскадными водными украшениями и располагает тренажерными залами, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, оздоровительным центром, бассейнами и джакузи, зоной барбекю, кинотеатром на открытом воздухе, зеленой зоной.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с торговым центром, международной школой, отелем.

  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Дубай Молл - 17 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
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Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Район: Ла Мер
Спальни: 2
Ванные комнаты: 3
Вид: вид на море и Бурдж
Парковка: 1
Этаж: Средний этаж
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: вне плана

Застроенная площадь: 134 kв.M
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1767 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Бассейн
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Розничная и столовая
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Услуги а-ля карт
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуга по требованию
  • Столовая в здании
  • Вид на закат
  • бар

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,5 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
  • Культурная деревня – 3.0Km
  • Аль Кифаф – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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