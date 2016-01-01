Квартира в новостройке 3BR | Orla | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat
План оплаты;
- Авансовый платеж – 5%
- Во время строительства – 45%
- На передачу – 50%
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 4478 кв.
- Горничная комната
- Порошковая комната
- Прачечная
- Прогулка в шкафчике
- Открытая кухня
- Приготовленная кухня
- Домашний офис
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Бассейн
- Район барбекю
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Баскетбол и теннисный корт
- Велоспорт, Бег и Бег
- Открытая зона отдыха
- школа
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Доступ к пляжу
- сад
Соседство поблизости;
- Остров Синей воды – 5.0Km
- Dubai Media City – 5,3 км
- Jumeirah Beach Residence – 5,5 км
- Дубай Марина 5,6 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284