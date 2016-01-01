Квартира в новостройке 2BR | Orla | Dorchester Collection

Дубай, ОАЭ

Проект - один из крупнейших закрытых сообществ в самом сердце Дубая. Это уникальный жилой комплекс, состоящий из апартаментов и домов с различными планировками.

В проекте 896 апартаментов и 694 таунхаусов и вилл с 4-5 спальнями и 4-5 этажами.

Дома с личными лифтами, просторными складскими помещениями, кабинетами, детскими комнатами, гардеробными, парковками и частными бассейнами.

С балконов открывается вид на большой зеленый парк 25 000 м2.

На террасе на крыше есть кухня на открытом воздухе, обеденная зона, лаунж-зона.

Удобный план оплаты:

10% - предоплата

10% - после 6 месяцев

10% - через 12 месяцев

10% - через 18 месяцев

60% - после сдачи проекта.

Удобства и оснащение в доме

Проект также включает магазины, больницы, мечеть, лаунж-зоны, бар на открытом воздухе, детский сад, беговые дорожки, теннисные корты, поля для гольфа, места для прогулки на лошадях, велосипедные дорожки.

Расположение и объекты поблизости

Находится в спокойном районе Mohammed Bin Rashid City, в окружении зеленых насаждений, пешеходных дорожек и парков, вдали от городского шума.

На машине легко добраться до популярных мест:

Отели: Бурдж Эль Араб: 21 мин, отель Мейдан: 10 мин, Armani Hotel: 17 мин.

Коммерческие районы: финансовый центр DIFC: 12 мин, Business Bay: 15 мин, D3: 15 мин.

Клиники и больницы: Emirates Hosp. Clinics: 17 мин, Mediclinic City Hospital: 19 мин, Американский госпиталь: 19 мин.

Транспорт: аэропорт DXB: 21 мин, дорога Sheikh Zayed Rd: 7мин, аэропорт DWC: 35мин.

Гольф-клубы: Meydan Golf: 10мин, Dubai Hills: 15 мин, Emirates: 24 мин.

Образовательные учреждения: Gems-Willington-Pr. School: 17 мин, Английский колледж: 15 мин, Dubai Int. Pvt. School: 17 мин.

Места отдыха и развлечений: ТЦ Dubai Mall: 16 мин, ТЦ Meydan One Mall: 15 мин, оперный театр Дубая: 20 мин.