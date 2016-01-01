Квартира в новостройке 2BR | Orla | Dorchester Collection
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat
Основные моменты;
- Лучшая архитектура от Foster & Partner
- Управление Дорчестер Коллекшн
- Привлекательные варианты плана оплаты
- Непревзойденное обслуживание и гостеприимство
Удобства и фасилиты;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 3344 кв.
- Порошковая комната
- Горничная комната
- Приготовленная кухня
- Гардероб
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Бассейн
- Район барбекю
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Баскетбол и теннисный корт
- Велоспорт, Бег и Бег
- Открытая зона отдыха
- школа
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
- Доступ к пляжу
- сад
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284