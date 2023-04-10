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Квартира в новостройке Damac Bay by Cavalli

Дубай, ОАЭ
от € 811,067
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Квартира в новостройке Damac Bay by Cavalli
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О комплексе

Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.

🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика!

Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 8 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м

ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20

Первоночальный взнос: 1 386 000 аед ( 379$ )

                          4% DLD:  132 000(36165 $)

                  2% комиссия:  66 000 (18080 $)

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Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.

Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.

Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:

  • Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.
  • Неограниченный доступ к частному пляжу.
  • Оздоровительный клуб с сауной.
  • Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.

Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.

Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.

 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Море 50 м
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Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
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Предлагаются виллы с садами, парковочными местами, бассейнами, террасами.

Резиденция располагает лагуной, зонами отдыха, ухоженным садом и парками, детской площадкой, зонами барбекю.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Лифт
  • Система "умный дом"
  • Кухонная бытовая техника Siemens
  • Мраморный пол и лестница
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 25 минут
  • Бурдж Аль Араб - 30 минут
  • Пальма Джумейра - 30 минут
  • Гольф-клуб - 23 минуты
Многоквартирный жилой дом 1BR | Canal Heights | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в бизнес-заливе, известной как высота канала от Damac Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 775 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Соседство поблизости;

  • Городская прогулка – 2,8 км
  • DIFC – 3,3 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,6 км
  • Резиденция Поло – 3,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Lamtara | Dubai Holding
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Джумейре, известную как Lamtara by Dubai holding.

Основные моменты;

  • 5-звездочные отели, включая Бурдж Аль Араб
  • Закрытые жилые кластеры
  • Прямой кондиционер пешеходного моста
  • 50 ресторанов и развлекательных заведений
  • Эксклюзивный адрес с видом на Бурдж Аль Араб

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 785 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленый Окружающий
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Доступ к пляжу
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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