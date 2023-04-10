Квартира в новостройке Le Ciel

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Ламтаре, MJL, Дубай.

Lamtara by Dubai Holding - это жилое здание, предлагающее удивительные номера, построенные в тихом просторном и со вкусом обставленном здании. В нем также есть современные лобби-залы для жителей.

План оплаты;

Авансовый платеж – 20%

Во время строительства – 80%

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 1815 кв.

Горничная комната

Прачечная

Порошковая комната

оформление

Балкон / Терраса

24/7 Безопасность

Доступ к пляжу

Столовая и розничная торговля

Зеленый Окружающий

тренажерный зал

Центр здравоохранения

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Бассейн

Район барбекю

Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт

Школа и Институт

Водная активность

Йога и Медитация

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284