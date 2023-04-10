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Квартира в новостройке Le Ciel

Дубай, ОАЭ
от € 1,100,710
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Квартира в новостройке Le Ciel
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О комплексе

Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Район: Ла Мер
Спальни: 2
Ванные комнаты: 3
Вид: вид на море и Бурдж
Парковка: 1
Этаж: Средний этаж
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: вне плана

Застроенная площадь: 134 kв.M

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Многоквартирный жилой дом Le Ciel
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Апартаменты в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • парк
  • поле для гольфа
  • парковка
  • ресторан
Удобства и оснащение в доме
  • панорамные окна
  • встроенная кухня
  • высокие потолки
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Гибкая система оплаты:

  • 10% — при покупке недвижимости
  • 10% — через каждые 4 месяца
Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Lamtara | Madinat Jumeirah
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Ламтаре, MJL, Дубай.

Lamtara by Dubai Holding - это жилое здание, предлагающее удивительные номера, построенные в тихом просторном и со вкусом обставленном здании. В нем также есть современные лобби-залы для жителей.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 80%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1815 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленый Окружающий
  • тренажерный зал
  • Центр здравоохранения
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Школа и Институт
  • Водная активность
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с различными планировками. Из окон открываются живописные виды.

Резиденция располагает ухоженными садами и парками, сауной и парной, бассейном, детской площадкой, рестораном, парковкой, кинотеатром.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
  • Встроенные шкафы
Преимущества

Доходность - 5%

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится недалеко от международной школы, рядом с гольф-клубом, автобусными остановками, торговыми центрами.

  • Бурдж-Халифа - 28,3 км
  • Аэропорт - 42,6 км
  • Море - 18,3 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
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