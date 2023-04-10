Квартира в новостройке Urban Oasis
Дубай, ОАЭ
от € 497,821
Продано или не актуально
О комплексе
Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: Бизнес Бэй
Спальни: 1
Ванные комнаты: 1
Вид: вид на бассейн
Парковка: 1
Этаж: Нижний этаж
С мебелью: Без мебели
Балкон: Да
Доступность: вне плана
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Новости застройщика
Агент продавца
Языки общения: English, Русский, Deutsch
ОАЭ, Дубай
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