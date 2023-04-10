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Квартира в новостройке Urban Oasis

Дубай, ОАЭ
от € 497,821
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Продано или не актуально
Квартира в новостройке Urban Oasis
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О комплексе


Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: Бизнес Бэй
Спальни: 1
Ванные комнаты: 1

 Вид: вид на бассейн
Парковка: 1

Этаж: Нижний этаж
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да

Доступность: вне плана
 

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Многоквартирный жилой дом Urban Oasis
Дубай, ОАЭ
от € 497,821
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Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Кухонная бытовая техника
  • Система "умный дом"
  • ТВ
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лучшими отелями, магазинами и ресторанами, Дубай Молл и Дубай Опера.

  • Аэропорт - 19,7 км
  • Море - 6,1 км
  • Бурдж Халифа - 5,5 км
  • Дубай Молл - 5,8 км
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Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
  • Море - 23 км
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Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.

Преимущества

Возможна скидка 17%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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