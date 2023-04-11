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Квартира в новостройке 3BR | The Quayside | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 1,048,000
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Квартира в новостройке 3BR | The Quayside | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1739 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Дубай Молл – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут
  • Дубай Марина – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | The Quayside | Prime Location

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Многоквартирный жилой дом 3BR | The Quayside | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 1,048,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом The Signature Tower - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Sobha Developers

Sobha LLC, отмеченный наградами мастер-разработчик в Дубае, возвращается с еще одним привлекательным проектом под названием Signature Tower – S Tower.

Новая собственность, которая будет расположена у входа в Palm Jumeirah, предоставит ограниченное количество ультра-роскошных 4-х комнатных полуэтажных и 5-комнатных пентхаусов с впечатляющей отделкой и удобствами мирового класса.

Всего на продажу 84 квартиры. распределены по 44 жилым уровням башни высотой 751 фут.

Эта инициатива, которая сочетает в себе устойчивость и роскошный образ жизни высокого класса, уже вызвала интерес у конечных пользователей и инвесторов.

 

Долгожданный проект планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция Beach Oasis в самом центре района Dubai Studio City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает бассейном в стиле лагуны и искусственным пляжем, ухоженными садами, магазинами, кафе и ресторанами, двумя тренажерными залами, детскими площадками и бассейнами, зоной для занятием йогой, зоной отдыха и зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Преимущества

При рассрочке 40/60 скидка 17%.

При полной оплате скидка 22%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Dubai Studio City, рядом с районами Motor City и Sports City, центром города и Экспо 2020, в нескольких минутах от автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

  • Клуб верховой езды - 2 минуты
  • Экспо 2020 - 18 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Школа - 9 минут
  • Клиника - 9 минут
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Sobha One была построена на философии роскошного образа жизни и спокойной обстановки в лучшем месте в Дубае. Сообщество предоставляет пожизненную возможность купить роскошный дом у всемирно известного застройщика Sobha Realty. Каждый аспект этого сообщества был разработан с учетом современных требований покупателей жилья. Каждая функция в проекте была сосредоточена на современных и будущих потребностях. Sobha One Dubai состоит из 1250 единиц. С квартирами с 1-4 спальнями и дуплексом с 2-4 спальнями, в отличном месте на Ras Al Khor Road, Дубай.

 

План оплаты: 60% в стадии строительства и 40% в процессе завершения

Дата завершения: декабрь 2026

Этот список напрямую от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 

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