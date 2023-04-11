Квартира в новостройке 3BR | The Quayside | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 1739 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Горничная комната
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- Оборудованный тренажерный зал
- Уличная столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Супермаркет и Торговая зона
- Беговая, Велоспорт и Бег
- Спортивные сооружения
- Теннис и Баскетбольный корт
- Общественный зал
- Фитнес-центр
- Спа и Сауна
Расположение рядом;
- Дубай Молл – 05 минут
- Пляж Джумейра – 10 минут
- Международный аэропорт Дубая – 20 минут
- Бурдж Аль Араб – 15 минут
- Дубай Марина – 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284