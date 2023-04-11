  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 2BR | The Quayside | Payment Plan

Квартира в новостройке 2BR | The Quayside | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 842,000
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке 2BR | The Quayside | Payment Plan
1 / 8 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и фасилиты;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1420 кв.
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | The Quayside | Payment Plan

Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Golf Gate с полем для гольфа и зелеными зонами недалеко от Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Creek Waters | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Paragon с бассейнами, кинотеатром и площадками для фитнеса, с видом на парк и водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция STAR с садом и бассейнами в престижном районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 2BR | The Quayside | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от € 842,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Danube Properties
Дубай, ОАЭ
от € 195,401
69 м² 1 квартира
Сдача в: 2025
Застройщик: PH Real Estate

Представляем Вашему вниманию потрясающий проект с уникальным планом платежей :
- Первый взнос 10-20%
- Ежемесячный платеж 1% от стоимости недвижимости.
Квартира полностью с отделкой.
Для первый покупателей мебель в подарок!
Ключи август 2025г.
Беспроцентная рассрочка!
Оставляйте заявку чтобы успеть!
 
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY - 1 Bed
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS.

Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных.
Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня.
Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид.
Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами.
Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день.
Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда.

Основные характеристики объекта:

-1 спальня
- 2 ванные комнаты

- Размер:748,95 кв. футов
- выделенное парковочное
место
- детский и взрослый бассейн

-спортзал
- детская игровая площадка 

-инвестиционные возможности

Месторасположение:
- 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы
- рядом заповедник Рас-аль-Хор 
- две школы на территории Sobha Hartland
Жилой комплекс Danube&Aston Martin
Дубай, ОАЭ
от € 237,403
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Danube Properties известен как самый надежный бренд недвижимости в ОАЭ. С обязательством построить роскошные дома мечты в доступные цены, Дунай меняет представление о роскошной жизни с момента своего зарождение. Потрясающая архитектура, замечательные удобства и непревзойденных местах, каждый проект стратегически концептуализирован для выполнить все ваши требования. Danube Group стремится обеспечивать качество и постоянство с 1993 года, что сделало Danube Properties самый надежный бренд в мире.

0% рассрочка 50/50. 20% первоначальный взнос.

♦️СТУДИЯ - от 260 000 $ 
♦️1BR - от 410 000 $ (4 вида)
♦️ 1BR+POOL+OFC (40 ед.) - От 450 000 $ 
♦️2BR+бассейн - от 575 000 $ 
♦️3BR + Бассейн (2 вида)- От 770 000 $
♦️ НЕБО ВИЛЛЫ
3БР - 1 630 000 $ (12 шт.)
4БР - 1 700 000 (12 шт.)
5БР - 3 060 000 (8 шт.)

ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАНА

Realting.com
Перейти