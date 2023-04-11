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Квартира в новостройке 1BR | The Quayside | Business Bay

Дубай, ОАЭ
от € 449,000
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Квартира в новостройке 1BR | The Quayside | Business Bay
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties

Удобства и фасилиты;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 768 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Городская прогулка – 2,7 км
  • Дубайский международный финансовый центр – 3,8 км
  • Шейх Зайед Роуд – 4,1 км
  • Поло Резиденция – 4,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | The Quayside | Business Bay

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Многоквартирный жилой дом 1BR | Damac Bay | Dubai Creek Harbour
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties

Основные моменты;

  • Рядом с главной достопримечательностью и достопримечательностями
  • Выдающееся расположение в гавани Дубай Крик
  • Простые и привлекательные варианты плана оплаты
  • Потрясающий вид на гавань и горизонт
  • Эксклюзивный доступ к пляжу и другие водные объекты

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 785 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Кавалли вдохновлен интерьерами
  • Крыша Оперного Павильона
  • Cavalli Lounge
  • Водный фонтан
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Многоцелевой зал
  • Парковочные места
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Йога и Медитация
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Марина и яхт-клуб

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Erin | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2249 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 2,1 км
  • DIFC – 2,4 км
  • Шейх Зайед Роуд – 2,4 км
  • Пляж Ла Мер – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием. Каждая квартира имеет балкон или террасу.

Резиденция располагает парковкой, фитнес-залом, сауной, бассейном, охраной и видеонаблюдением, парком, детской площадкой, консьержем, спа-центрами, зоной барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенные шкафы
  • Мраморный пол
  • Отопление
  • Кухонная мебель
Преимущества

Доходность - 6,98%

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с полем для гольфа, торговыми центрами и гимназией.

  • Дубай Молл - 26,9 км
  • Бурдж-Халифа - 25,2 км
  • Аэропорт - 30,8 км
  • Море - 18 км
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