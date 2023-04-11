Квартира в новостройке 1BR | The Quayside | Business Bay

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties

Удобства и фасилиты;

1 спальня

2 ванны

без мебели

BUA; 768 кв.

Порошковая комната

Прачечная

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Район барбекю

Бассейн

Оборудованный тренажерный зал

Уличная столовая и розничная торговля

Ресторан и Кафе

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Супермаркет и Торговая зона

Беговая, Велоспорт и Бег

Спортивные сооружения

Теннис и Баскетбольный корт

Общественный зал

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Соседство поблизости;

Городская прогулка – 2,7 км

Дубайский международный финансовый центр – 3,8 км

Шейх Зайед Роуд – 4,1 км

Поло Резиденция – 4,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284