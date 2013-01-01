Квартира в новостройке 4BR | Creek Waters | Dubai Creek Harbour

Дубай, ОАЭ

Резиденция будет располагать кинотеатром, библиотекой, теннисными кортами, волейбольными площадками, игровым центром, зонами отдыха, магазином и рестораном, клубом для занятий йогой, симулятором гольфа, тренажерным залом, спа-центром.

Девелопер проекта — Aqua Properties. Компания с богатой историей, отличной репутацией и множеством наград. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes — «Top Real Estate Companies».

Окончание строительства - 2025 год.

График платежей:

10% - первый взнос

10% - через 6 месяцев после первого взноса

10% - через 12 месяцев после первого взноса

10% - после сдачи объекта в эксплуатацию

Преимущества

Ожидаемый арендный доход - 9%.

Возможность приобретения квартир в строящемся коливинге в перспективном районе Дубая со скидкой при условии полной оплаты.

Квартиры можно перепродать с наценкой или сдавать в аренду после окончания строительства.

Расположение и объекты поблизости

Motor City - это зеленый жилой район, который известен трассой «Формулы 4», автодромами для гонок, которые ежегодно привлекают более 300 000 автолюбителей со всего света и развитой инфраструктурой. В торговом центре First Avenue Mall есть магазины, детские игровые площадки, а также заведения, которые можно посетить всей семьей.

Рядом вы найдете супермаркеты, школы, рестораны, Starbucks, Wendy's, KFC, торговые центры, медицинский центр.

Выезд на автомагистраль займёт 4 минуты.