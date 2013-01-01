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Квартира в новостройке 4BR | Creek Waters | Dubai Creek Harbour

Дубай, ОАЭ
от € 1,549,000
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Квартира в новостройке 4BR | Creek Waters | Dubai Creek Harbour
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2400 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Расположение рядом;

  • Крик Марина – 05 минут
  • Заповедник Рас Аль Хор – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 10 минут
  • Центр города Дубай – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Пляж Джумейра – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 4BR | Creek Waters | Dubai Creek Harbour

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Дубай, ОАЭ
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Резиденция располагает инфинити-бассейном, магазинами и ресторанами, детской площадкой и детским бассейном, студией йоги и тренажерным залом, зоной барбекю.

Окончание строительства - июнь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на живописной набережной, рядом с барами, ресторанами, магазинами, развлечениями.

  • Центральный парк - 5 минут
  • Крик Марина - 10 минут
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Девелопер проекта — Aqua Properties. Компания с богатой историей, отличной репутацией и множеством наград. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes — «Top Real Estate Companies».

Окончание строительства - 2025 год.

График платежей:

  • 10% - первый взнос
  • 10% - через 6 месяцев после первого взноса
  • 10% - через 12 месяцев после первого взноса
  • 10% - после сдачи объекта в эксплуатацию
Преимущества

Ожидаемый арендный доход - 9%.

Возможность приобретения квартир в строящемся коливинге в перспективном районе Дубая со скидкой при условии полной оплаты.

Квартиры можно перепродать с наценкой или сдавать в аренду после окончания строительства.

Расположение и объекты поблизости

Motor City - это зеленый жилой район, который известен трассой «Формулы 4», автодромами для гонок, которые ежегодно привлекают более 300 000 автолюбителей со всего света и развитой инфраструктурой. В торговом центре First Avenue Mall есть магазины, детские игровые площадки, а также заведения, которые можно посетить всей семьей.

Рядом вы найдете супермаркеты, школы, рестораны, Starbucks, Wendy's, KFC, торговые центры, медицинский центр.

Выезд на автомагистраль займёт 4 минуты.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar.

Основные моменты;

  • 1,5 км нетронутого пляжа
  • Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса
  • В нескольких шагах от Marina & Yacht club
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей
  • Хорошо связанный рай с удобствами на набережной
  • Прямой доступ к набережной с широким спектром в розницу и рестораны

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 763 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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