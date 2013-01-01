Квартира в новостройке 3BR | Creek Waters | Prime Location

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 1800 кв.

Горничная комната

Прачечная

Порошковая комната

Прогулка в шкафчике

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Район барбекю

Бассейн

Оборудованный тренажерный зал

Уличная столовая и розничная торговля

Ресторан и Кафе

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Супермаркет и Торговая зона

Беговая, Велоспорт и Бег

Спортивные сооружения

Теннис и Баскетбольный корт

Общественный зал

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Полностью закрытое сообщество

Просторные домики

Многоцелевой зал

Splash Pads

Расположение рядом;

Крик Марина – 05 минут

Заповедник Рас Аль Хор – 10 минут

Международный аэропорт Дубая – 10 минут

Центр города Дубай – 15 минут

Бурдж Халифа – 20 минут

Пляж Джумейра – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284